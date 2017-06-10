سؤال في الصميم كاميرا كاشي "الميت حي".. مقلب فكاهي أم فيلم رعب؟

برنامج الكاميرا المخفية "الميت حي"، الذي يعرض على قناة "الفجر"، أثار وما زال يثير جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فكرته التي ترتكز على نهوض رجل ميت بكفنه من النعش لتخويف وترهيب عمال مصلحة لحفظ الجثث بإحدى المستشفيات، حيث تظهرهم في وضعيات غير لائقة ومهينة في بعض الأحيان، وكأنك تشاهد فيلم رعب وليس برنامجا فكاهيا، وهذا ما يتنافى تماما مع أخلاقيات المهنة ويشجع على العنف و"الدعششة" التلفزيونية.

يتساءل سائل، هل وافق الضحايا على مرورهم في برنامج "الميت" وهم في تلك الوضعية؟ وهل طلبت القناة موافقتهم أصلا؟ ثم أين هي سلطة ضبط السمعي البصري من هذه التجاوزات؟ الكارثة كلها أن القناة تفتخر ببرنامجها وتقول إنه أقوى "كاميرا كاشي" في رمضان!!