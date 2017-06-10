ماسة بوشافة تكشف في برنامج "قبل السحور" على "الشروق": لا أعتمد على "الشطيح".. وغيابي سببه الإقامة بفرنسا!

قالت الفنانة القبائلية المعروفة ماسة بوشافة إنها لا تعتمد في أغانيها أو الكليبات التي تصوّرها على "الشطيح" فقط من أجل الوصول إلى قلب الجمهور، لكنها تعتبر نفسها واحدة من الذين أدخلوا التجديد على مستوى الأغنية القبائلية، نصا وأداء وموسيقى!!

ماسّة كانت تتحدث في برنامج "قبل السحور" على "الشروق نيوز"، على هامش الاحتفال بإصدار ألبومها الجديد الذي يضم 8 أغانٍ، تتعدد مواضيعها بين الحب والوطن والأخلاق زيادة على أغنية تحيّي فيها الأمهات، وردت بوشافة على سؤال غيابها بالقول: "لست غائبة، لكنني مقيمة بفرنسا منذ سنوات، ولا أسافر إلى الجزائر إلا صيفا، من أجل إحياء الحفلات والمهرجانات والأعراس"، حيث أعطت لجمهورها موعدا في الأيام المقبلة لتحيي حفلة بتيزي وزو (19 جوان الجاري) وأخرى بولاية البويرة يوم 22 جوان الجاري.