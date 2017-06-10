اعترفت الفنانة نعيمة عبابسة بأنها ومن خلال مشاركاتها في برامج الكاميرا الخفية كانت على علم مسبق بجميع خدعها قبل التصوير، لا بل إن بعض تلك البرامج خضعت لمونتاج خاص، ما يعني أنها شاركت في خداع الجمهور، علما أن البرنامجين "الحقيقيين" الوحيدين، هما: برنامج الكاميرا الخفية "المفاوض" أو راديو "الشروق" مع أنس تينا، وبرنامج "ردوا بالكم" على قناة البلاد!!
كلام نعيمة عبابسة جاء ضمن برنامج تلفزيوني، أكدت من خلاله أنها لم ترد المشاركة في برامج الكاميرا الخفية التي تعتمد على العنف لكنها وافقت على بث بعضها رغم علمها مسبقا بأنها "خدعة ومجرد تمثيل" وهو ما يضاف إلى تصريحات سابقة لعدد من الفنانين أكدوا أن معظم برامج الكاميرا الخفية تحولت إلى "بيزنس" على الشاشات!!
وفي السياق ذاته، ردت المنتجة راضية بن شيخ بقوة على مغني الراب "مستر آبي" دون أن تسميه، حيث قالت عبر قناة "بور تيفي" إن الفنان الذي خرج كاشفا تلقيه أموالا من أجل المشاركة في برامج الكاميرا الخفية، هو فنان تنقصه المهنية، وأقول له: "عيب ما صرحت به، وهذا مسيء إليك قبل أن يكون مسيئا إلى أصحاب تلك البرامج"!
يشار إلى أن راضية بن شيخ أنتجت أيضا برنامج كاميرا مخفية هذه السنة، وقالت إنها اضطرت إلى إلغاء حلقتين، بعدما اكتشف كلّ من الفنان سليم الشاوي ونور الدين علان أن الأمر يتعلق بمقلب وفخ تلفزيوني على عكس "مستر آبي"!!
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نعيمة عبابسة تعترف وتستثني "المفاوض" على "الشروق" و"ردوا بالكم"..
كل برامج الكاميرا الخفية التي شاركت فيها.. "مخدومة"!
يوسف. أ
اعترفت الفنانة نعيمة عبابسة بأنها ومن خلال مشاركاتها في برامج الكاميرا الخفية كانت على علم مسبق بجميع خدعها قبل التصوير، لا بل إن بعض تلك البرامج خضعت لمونتاج خاص، ما يعني أنها شاركت في خداع الجمهور، علما أن البرنامجين "الحقيقيين" الوحيدين، هما: برنامج الكاميرا الخفية "المفاوض" أو راديو "الشروق" مع أنس تينا، وبرنامج "ردوا بالكم" على قناة البلاد!!
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كلام نعيمة عبابسة جاء ضمن برنامج تلفزيوني، أكدت من خلاله أنها لم ترد المشاركة في برامج الكاميرا الخفية التي تعتمد على العنف لكنها وافقت على بث بعضها رغم علمها مسبقا بأنها "خدعة ومجرد تمثيل" وهو ما يضاف إلى تصريحات سابقة لعدد من الفنانين أكدوا أن معظم برامج الكاميرا الخفية تحولت إلى "بيزنس" على الشاشات!!
وفي السياق ذاته، ردت المنتجة راضية بن شيخ بقوة على مغني الراب "مستر آبي" دون أن تسميه، حيث قالت عبر قناة "بور تيفي" إن الفنان الذي خرج كاشفا تلقيه أموالا من أجل المشاركة في برامج الكاميرا الخفية، هو فنان تنقصه المهنية، وأقول له: "عيب ما صرحت به، وهذا مسيء إليك قبل أن يكون مسيئا إلى أصحاب تلك البرامج"!
يشار إلى أن راضية بن شيخ أنتجت أيضا برنامج كاميرا مخفية هذه السنة، وقالت إنها اضطرت إلى إلغاء حلقتين، بعدما اكتشف كلّ من الفنان سليم الشاوي ونور الدين علان أن الأمر يتعلق بمقلب وفخ تلفزيوني على عكس "مستر آبي"!!