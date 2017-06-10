استيقظ، صباح الخميس، سكان "رود فرانس"، بوسط مدينة قسنطينة، على وقع حادثة إقدام الكهل (ب. رضوان) البالغ من العمر 54 سنة، على وضع حد لحياته شنقا فوق سطح منزله العائلي بالطابق العلوي.
المعني متزوج وأب لثلاثة أبناء، عثر عليه جثة هامدة عند الساعة العاشرة والنصف صباحا. ليتم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن باديس، بينما قام عناصر الشرطة العلمية بإجراءات المعاينة واتخاذ التدابير اللازمة التي قد تساعد في التحقيق الذي باشرته لمعرفة أسباب وملابسات الحادثة، التي اهتزت على وقعها مشاعر كل سكان الحي، خاصة أن المعني كان معروفا بحسن سيرته وسلوكه الطيب، وأخلاقه الحميدة، بين جيرانه وعشيرته.
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انتحار أب لثلاثة أطفال شنقا فوق سطح مسكنه بقسنطينة
إيمان زيتوني
استيقظ، صباح الخميس، سكان "رود فرانس"، بوسط مدينة قسنطينة، على وقع حادثة إقدام الكهل (ب. رضوان) البالغ من العمر 54 سنة، على وضع حد لحياته شنقا فوق سطح منزله العائلي بالطابق العلوي.
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المعني متزوج وأب لثلاثة أبناء، عثر عليه جثة هامدة عند الساعة العاشرة والنصف صباحا. ليتم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن باديس، بينما قام عناصر الشرطة العلمية بإجراءات المعاينة واتخاذ التدابير اللازمة التي قد تساعد في التحقيق الذي باشرته لمعرفة أسباب وملابسات الحادثة، التي اهتزت على وقعها مشاعر كل سكان الحي، خاصة أن المعني كان معروفا بحسن سيرته وسلوكه الطيب، وأخلاقه الحميدة، بين جيرانه وعشيرته.