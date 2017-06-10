إقصاء 89 مترشحا بسبب التأخر والغش في امتحانات الباك بالمسيلة

سجلت مصالح مديرية التربية بولاية المسيلة، 70 حالة إقصاء، على خلفية التأخر عن الموعد المحدد لامتحانات البكالوريا، و19 مترشحا بسبب الغش حسب ما علمته"الشروق"، خلال الأيام الأربعة الأولى للامتحان المذكور والتي شملت الأحرار والنظاميين آخرها 10 تلاميذ نظاميين بمركز جعيجع جلول ببلدية تارمونت تم ضبطهم متلبسين بالغش بعد تحذيرهم من طرف الأساتذة الحراس، عدة مرات إلا أنهم حسب المعلومات المتوفرة لم ينتبهوا للتحذيرات وأصروا على ذلك.

إلا أن القرار لم يعجب المعنيين، حيث حاول بعضهم تمزيق أيدهم بعد تكسير زجاج إحدى النوافذ وسط هلع وفوضى داخل المركز المذكور، خلال اليوم الثالث من الامتحان وتم إسعافهم من طرف عناصر الحماية المدنية في عين المكان. وتبقى هذه النتيجة مؤقتة وغير نهائية في انتظار استكمال امتحان أمس الخميس.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية من أجل تشديد الرقابة وتوفير أفضل الشروط لتحسين ترتيب الولاية في هذا الامتحان الرسمي الذي بدأ يأتي بثماره حيث تم خلال الموسم الماضي تسجيل تحسن ملحوظ من خلال احتلال الولاية المرتبة 35 وطنيا بنسبة نجاح تقدر في حدود 43 بالمائة والتي من المتوقع أن تشهد تحسنا خلال السنة الجارية وهو ما تأمله الأسرة التربوية.