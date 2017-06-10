تخص تعويضات عن طريق زرالدة بودواو ومركز الاتفاقيات بوهران 145 مليون أورو من الجزائر لشركة "أو.أش.أل" الإسبانية في عز التقشف

اغترفت شركة الإنشاءات العامة الإسبانية "أو.أش.أل" مبالغ مالية هامة من الجزائر في قضيتي خلاف مع الوكالة الوطنية للطرق السريعة وشركة سوناطراك، بعد أن تقرر تجنب التحكيم الدولي وتفضيل الحل الودي، حيث تسلمت الشركة الإسبانية زهاء 145 مليون أورو في عز التقشف وشد الحزام.

وأفاد موقع الأخبار الاقتصادية الإسباني el.economista.es، أن الشركة الإسبانية للإنشاءات العامة "OHL" أن الأشهر الأولى من السنة الجارية عرفت نجاح الشركة في مفاوضاتها الخلافية مع الجزائر، منها ما تعلق بإنجاز الطريق السيار الاجتنابي الثاني للعاصمة (بودواو-زرالدة) الذي حصلت عليه في جانفي 2006 لقاء 304 مليون أورو.

ووفق ذات المصدر فقد حصلت الشركة الإسبانية على تعويض بـ 45 مليون أورو أي قرابة 500 مليار سنتيم بالعملة الوطنية، وهذا بعد أن توصل الطرفان إلى حل ودي والتخلي عن قضية التحكيم الدولي لدى غرفة التجارة الدولية بباريس..

وأفضى الاتفاق إلى تسلم الشركة الإسبانية 45 مليون أورو من الوكالة الوطنية للطرق السريعة "ANA"، بعد أن كان الطرف الإسباني قد طالب منذ 2013 بتعويض قدره 107.5 مليون أورو لدى الغرفة الدولية للتجارة بباريس المختصة في التحكيم الدولي، في حين كانت وكالة الطرق السريعة الجزائرية تعترف للشركة الإسبانية بـ 59.9 مليون أورو.

وأوضحت المصادر نفسها أن "OHL" توصلت أواخر 2016 أيضا إلى اتفاق ودي مع الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، يقضي بدفع الأخيرة تعويضا يقدر بـ 100 مليون أورو أي ألف مليار سنتيم على الأقل، بخصوص الخلاف حول إنجاز مركز الاتفاقيات بوهران.

وبخصوص هذا الخلاف بين الطرفين (مشروع مركز الاتفاقيات بوهران) كانت الشركة الإسبانية قد طالبت الجزائر بتعويض يصل إلى 269 مليون دولار، جراء أشغال إضافية وتعديلات أدخلت على المركز وفواتير غير مدفوعة وغيرها.

ولفت الموقع بالمقابل إلى أن مشروعا للسكة الحديدية من المفروض أن تنجزه شركة "OHL" ما زال معلقا بمدينة عنابة شرق الجزائر، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 245 مليون أورو (2500 مليار سنتيم).