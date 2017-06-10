قالت وزارة العدل الأمريكية، إنه صدر حكم بسجن مرشح سابق للكونغرس عن ولاية تنيسي لما يقرب من 20 عاماً لاتهامه بالتخطيط لحرق مسجد ومدرسة ومطعم في قرية في ولاية نيويورك.
وصدر الحكم على روبرت دوغارت (65 عاماً) في محكمة تشاتانوغا الجزئية حيث أدين في فيفري بمحاولة تجنيد أشخاص لارتكاب عمليات حرق وبانتهاك حقوق مدنية.
وألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) القبض على دوغارت في أفريل 2015 بعد أن قال في اتصالات هاتفية مرصودة إنه يعتزم تجنيد عناصر لتكوين مجموعة مسلحة والسفر إلى إسلامبرغ، وهي بلدة ريفية تعيش بها جالية مسلمة صغيرة في هانكوك في ولاية نيويورك وتقع على مسافة 209 كيلومترات شمال غربي مدينة نيويورك.
وقال البيان، إنه اعتزم "تنفيذ هجوم مسلح" تضمن إحراق مسجد أو "تفجيره بقنبلة مولوتوف أو وسيلة تفجير أخرى".
ووفقاً للبيان، قال دوغارت خلال إحدى المكالمات المسجلة: "لا أريد أن أضطر لقتل أطفال لكن هناك دائماً أضراراً جانبية".
وأشاد النائب العام الأمريكي جيف سيشنز بالحكم وقال في بيان: "الناس من جميع العقائد لهم الحق الأساسي في حرية العبادة وهذه الإدارة لن تتهاون مع محاولات انتهاك تلك الحقوق".
وقالت ليزلي كوري محامية دوغارت في مقابلة عبر الهاتف، الخميس، إن استئناف الحكم احتمال مرجح.
وأضافت في المحكمة، أن موكلها لم يكن لينفذ المخطط وأنه أراد أن يحدث صدمة بين الناس لاضطراب في شخصيته ومشكلات عقلية.
وبدأت إسلامبرغ بمجموعة مسلمين أمريكيين من أصل إفريقي انتقلوا من مدن أمريكية في سبعينيات القرن الماضي، وهي مجمع سكني مغلق يضم طرقاً غير ممهدة وعشرات المنازل الصغيرة قرب بلدة هانكوك في جبال كاتسكيلز في نيويورك.
ويعيش في إسلامبرغ 200 نسمة يتلقى أبناؤها تعليمهم في المنازل ويصلون في مسجد بني في المجمع المقام على 70 فداناً.
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السجن 20 عاماً على أمريكي خطط لحرق مسجد ومدرسة للمسلمين
رويترز - الشروق أونلاين
قالت وزارة العدل الأمريكية، إنه صدر حكم بسجن مرشح سابق للكونغرس عن ولاية تنيسي لما يقرب من 20 عاماً لاتهامه بالتخطيط لحرق مسجد ومدرسة ومطعم في قرية في ولاية نيويورك.
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وصدر الحكم على روبرت دوغارت (65 عاماً) في محكمة تشاتانوغا الجزئية حيث أدين في فيفري بمحاولة تجنيد أشخاص لارتكاب عمليات حرق وبانتهاك حقوق مدنية.
وألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) القبض على دوغارت في أفريل 2015 بعد أن قال في اتصالات هاتفية مرصودة إنه يعتزم تجنيد عناصر لتكوين مجموعة مسلحة والسفر إلى إسلامبرغ، وهي بلدة ريفية تعيش بها جالية مسلمة صغيرة في هانكوك في ولاية نيويورك وتقع على مسافة 209 كيلومترات شمال غربي مدينة نيويورك.
وقال البيان، إنه اعتزم "تنفيذ هجوم مسلح" تضمن إحراق مسجد أو "تفجيره بقنبلة مولوتوف أو وسيلة تفجير أخرى".
ووفقاً للبيان، قال دوغارت خلال إحدى المكالمات المسجلة: "لا أريد أن أضطر لقتل أطفال لكن هناك دائماً أضراراً جانبية".
وأشاد النائب العام الأمريكي جيف سيشنز بالحكم وقال في بيان: "الناس من جميع العقائد لهم الحق الأساسي في حرية العبادة وهذه الإدارة لن تتهاون مع محاولات انتهاك تلك الحقوق".
وقالت ليزلي كوري محامية دوغارت في مقابلة عبر الهاتف، الخميس، إن استئناف الحكم احتمال مرجح.
وأضافت في المحكمة، أن موكلها لم يكن لينفذ المخطط وأنه أراد أن يحدث صدمة بين الناس لاضطراب في شخصيته ومشكلات عقلية.
وبدأت إسلامبرغ بمجموعة مسلمين أمريكيين من أصل إفريقي انتقلوا من مدن أمريكية في سبعينيات القرن الماضي، وهي مجمع سكني مغلق يضم طرقاً غير ممهدة وعشرات المنازل الصغيرة قرب بلدة هانكوك في جبال كاتسكيلز في نيويورك.
ويعيش في إسلامبرغ 200 نسمة يتلقى أبناؤها تعليمهم في المنازل ويصلون في مسجد بني في المجمع المقام على 70 فداناً.