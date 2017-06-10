اختناق 5 أفراد من عائلة واحدة بالغاز بخنشلة

استقبلت مصلحتا الاستعجالات الطبية، بكل من مستشفى بن بلة، وبوسحابة بخنشلة، الخميس، 5 أفراد من عائلة واحدة، تتراوح أعمارهم ما بين 10 و45 سنة، أصيبوا باختناق حاد، نتيجة تسرب الغاز، من أنابيب على مستوى مطبخ مسكن العائلة، الكائنة بعمارات حي 700 مسكن بوسط مدينة خنشلة، لا سيما أن الأسرة قامت ليلا، بغلق كل نوافذ وأبواب المنزل بإحكام واستعمال المكيف، أمام ارتفاع درجة حرارة الطقس.

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية، للضحايا الخمسة، وهم على التوالي الأب والأم، إلى جانب ثلاثة أطفال من بينهم بنت، قبل أن يبقى الأطباء، على الطفلين تحت العناية الطبية، في انتظار تحسن حالتهما الصحية.