تضامنا مع زميلين متهمين بتزوير محاضر رسمية

موظفو مديرية التجارة ببرج بوعريريج في وقفة احتجاجية

date 2017/06/16 views 140 comments 0
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icon-writer وردة بوجملين

صحفية بقسم الحوارات والمتابعات بجريدة الشروق اليومي

نظم موظفو مديرية التجارة وبالتنسيق مع موظفي بعض مديريات التجارة بولايات الشرق، الأربعاء، احتجاجا أمام المديرية تضامنا مع زميليهما المهددين بدخول السجن بسبب عملية تزوير محاضر رسمية.

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وقامت مديرية التجارة لولاية برج بوعريريج بمتابعة الموظفين قضائيا بعد اكتشاف تورطهما في تحرير محضر مزور، وهي التهمة التي جعلت الموظفين يعيشان وضعا لا يحسدان عليه، في حين أكد زملاء المتهمين وخلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر مديرية التجارة، حيث طالبا السلطات المعنية بوضع قوانين لحمايتهم وكذا بإنصاف الموظفين المتابعين قضائيا.

كما أكد أمين الفرع النقابي بمديرية التجارة محمد سيدهم، أنه لا غبار على المحضر الذي تم تحريره وأنه قانوني شكلا ومضمونا ولا شيء يوحي بعملية التزوير، كما أنه تم تحرير ذلك المحضر وفق ما ينص عليه القانون، مطالبا وزير التجارة بالتدخل لإنصاف الموظفين اللذين يعملان منذ أكثر من ثلاثين سنة في القطاع.

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