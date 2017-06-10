أقام مسجد "فينسبري بارك" في العاصمة البريطانية لندن إفطاراً رمضانياً للجالية المسلمة، مساء الخميس، شارك فيه عدد من المسؤولين والسياسيين البريطانيين، ورجال دين من مختلف الطوائف، كما أورد موقع "عربي 21"، الجمعة.
وألقى زعيم حزب العمال والمعارضة جيرمي كوربين كلمة أشاد فيها بالجالية المسلمة، وقال إنهم "لطالما سعوا إلى مساعدة الغير، مما يؤكد سماحة الإسلام"، وأثنى على "دور المسجد في الوقوف إلى جانب المجتمع في السراء والضراء".
وأضاف كوربين، أن "الإسلام هو دين السلام والخير والعطاء"، مشيداً بـ"دور الجالية المسلمة والمراكز الإسلامية في تقديم المساعدات للمتضررين من الحريق، الذي تعرض له بناء غرينفيل غربي لندن".
وشدد الزعيم السياسي على أن "قوة المجتمع البريطاني في تعدد الأعراق والأديان واللغات، مما يجعل هذا التنوع سبباً في إثراء الحياة وإعطاء المجتمع قدرة التغلب على جميع التحديات"، مضيفاً أن "السبيل الوحيد في مواجهة الإرهاب، هو التمسك بوحدة ذلك النسيج الوطني والمحافظة عليه؛ لأنه سيبقي المجتمع قوياً"، وفقاً لـ"عربي 21".
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خلال إفطار رمضاني
زعيم حزب العمال كوربين يشيد بأخلاق مسلمي بريطانيا
وكالات - الشروق أونلاين
أقام مسجد "فينسبري بارك" في العاصمة البريطانية لندن إفطاراً رمضانياً للجالية المسلمة، مساء الخميس، شارك فيه عدد من المسؤولين والسياسيين البريطانيين، ورجال دين من مختلف الطوائف، كما أورد موقع "عربي 21"، الجمعة.
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وألقى زعيم حزب العمال والمعارضة جيرمي كوربين كلمة أشاد فيها بالجالية المسلمة، وقال إنهم "لطالما سعوا إلى مساعدة الغير، مما يؤكد سماحة الإسلام"، وأثنى على "دور المسجد في الوقوف إلى جانب المجتمع في السراء والضراء".
وأضاف كوربين، أن "الإسلام هو دين السلام والخير والعطاء"، مشيداً بـ"دور الجالية المسلمة والمراكز الإسلامية في تقديم المساعدات للمتضررين من الحريق، الذي تعرض له بناء غرينفيل غربي لندن".
وشدد الزعيم السياسي على أن "قوة المجتمع البريطاني في تعدد الأعراق والأديان واللغات، مما يجعل هذا التنوع سبباً في إثراء الحياة وإعطاء المجتمع قدرة التغلب على جميع التحديات"، مضيفاً أن "السبيل الوحيد في مواجهة الإرهاب، هو التمسك بوحدة ذلك النسيج الوطني والمحافظة عليه؛ لأنه سيبقي المجتمع قوياً"، وفقاً لـ"عربي 21".