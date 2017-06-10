افتك الصحفي الجزائري فوزي بن جامع المرتبة الأولى في التميز الصحفي حول الهجرة في المنطقة الأورو متوسطية، حيث شهدت مدينة مالطا يوم 14 جوان 2017، حفل جائزة الإعلام للهجرة في نسخته الأولى بتنظيم من EUROMED IV وOpen MediaHub، والتي كرّم فيها 35 صحفياً من 16 دولة، على أدائهم الصحفي المتميز في تغطية قضايا الهجرة بالمنطقة الأورو متوسطيّة.
وحصد تقرير معاناة عوائل المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر وبلجيكا الذي تمّ بثه عبر برنامج بي بي سي اكسترا، من إعداد الصحفي فوزي بن جامع من الجزائر، الجائزة الأولى عن فئة "تقارير إذاعية نُشرت باللغة العربية"، فيما فاز 12 تقريراً عن فئات أخرى.
والتقرير الذي جاء بعنوان: "معاناة عوائل المهاجرين غير الشرعيين..! رحلة معاناة"، وقال الصحفي فوزي بن جامع، إن التقرير الذي فاز بالجائزة كان ثمرة جهد طويل من العمل والتعب، استغرق إعداده أكثر من شهر كامل، حيث قضى منهما أسبوعين في بلجيكا وأسبوعين في سكيكدة والقل وعنابة في الجزائر. كما أكد فوزي بن جامع أن الجائزة تؤشِّر إلى أهمية الصحافة الجادة التي يقدمها الصحفي الجزائري داخل وخارج الجزائر.
التقرير قام بملاقاة افتراضية لآباء وأمهات بفلذات أكبادهم عبر التقرير وعبر الإنترنت.
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آسيا. ش
صحافية، ورئيسة القسم الثقافي والفني بجريدة الشروق
افتك الصحفي الجزائري فوزي بن جامع المرتبة الأولى في التميز الصحفي حول الهجرة في المنطقة الأورو متوسطية، حيث شهدت مدينة مالطا يوم 14 جوان 2017، حفل جائزة الإعلام للهجرة في نسخته الأولى بتنظيم من EUROMED IV وOpen MediaHub، والتي كرّم فيها 35 صحفياً من 16 دولة، على أدائهم الصحفي المتميز في تغطية قضايا الهجرة بالمنطقة الأورو متوسطيّة.
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وحصد تقرير معاناة عوائل المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر وبلجيكا الذي تمّ بثه عبر برنامج بي بي سي اكسترا، من إعداد الصحفي فوزي بن جامع من الجزائر، الجائزة الأولى عن فئة "تقارير إذاعية نُشرت باللغة العربية"، فيما فاز 12 تقريراً عن فئات أخرى.
والتقرير الذي جاء بعنوان: "معاناة عوائل المهاجرين غير الشرعيين..! رحلة معاناة"، وقال الصحفي فوزي بن جامع، إن التقرير الذي فاز بالجائزة كان ثمرة جهد طويل من العمل والتعب، استغرق إعداده أكثر من شهر كامل، حيث قضى منهما أسبوعين في بلجيكا وأسبوعين في سكيكدة والقل وعنابة في الجزائر. كما أكد فوزي بن جامع أن الجائزة تؤشِّر إلى أهمية الصحافة الجادة التي يقدمها الصحفي الجزائري داخل وخارج الجزائر.
التقرير قام بملاقاة افتراضية لآباء وأمهات بفلذات أكبادهم عبر التقرير وعبر الإنترنت.