دعا قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، وحدات الجيش المنتشرة على طول الشريط الحدودي، إلى مواصلة حفظ هيبة الجزائر إقليميا ودوليا، في ظل غياب الاستقرار والأمن الذي يشهده العالم.
وقال قايد صالح في كلمة، خلال اجتماعه بمقر قيادة الناحية العسكرية السادسة، "إن حفظ هيبة الجزائر إقليميا ودوليا هي مهمة نبيلة موضوعة بين أيدي أبنائها المخلصين، الذين يقع على عاتقهم دور وواجب ومسؤولية إتمام هذه المهمة البالغة الحيوية، لاسيما ونحن نعيش اليوم في عالم غير مستقر وغير آمن وغير مأمون الجانب بكل ما تعنيه هذه العبارة، والأمثلة على ذلك كثيرة، أثبتها الماضي القريب والبعيد ويثبتها الحاضر"، مضيفا أن "الجيش يعمل بدعم من الرئيس على تمتين دعائم قدرتنا العسكرية، واستنهاض أداتها الرادعة، لتكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الغادرة، التفكير في المساس بسيادة الجزائر وبأمنها الوطني".
وعلى بعد أيام قليلة من حلول الذكرى الخامسة والخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية، ذكر قايد صالح بالتضحيات الجسام التي بذلها جيل نوفمبر من أجل افتكاك حريته واستقلاله، وقال مخاطبا أفراد الجيش العاملين على الحدود "إنكم ترابطون في هذه المنطقة الغالية من تراب الوطن، والجزائر تستعد هذه الأيام للاحتفال بالذكرى 55 لعيد الاستقلال الوطني، وهي ذكرى تستوجب منا جميعا الوقوف وقفة تأمل وتذكر، حتى نتقاسم جميعا مع شعبنا، بهجة إحيائه لهذا العيد الوطني الخالد، وقفة تعبق بالتقدير والاحترام والإجلال للرجال العظام، الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى قوة الإرادة ورسوخ العزيمة، وثبت خطاهم إلى ما يستجيب مع عظمة ثورتهم الشعبية والربانية ومكنهم من استكمال مسيرتها المظفرة وزحفها المنتصر".
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أحمد عليوة
رئيس القسم المحلي بجريدة الشروق
دعا قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، وحدات الجيش المنتشرة على طول الشريط الحدودي، إلى مواصلة حفظ هيبة الجزائر إقليميا ودوليا، في ظل غياب الاستقرار والأمن الذي يشهده العالم.
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وقال قايد صالح في كلمة، خلال اجتماعه بمقر قيادة الناحية العسكرية السادسة، "إن حفظ هيبة الجزائر إقليميا ودوليا هي مهمة نبيلة موضوعة بين أيدي أبنائها المخلصين، الذين يقع على عاتقهم دور وواجب ومسؤولية إتمام هذه المهمة البالغة الحيوية، لاسيما ونحن نعيش اليوم في عالم غير مستقر وغير آمن وغير مأمون الجانب بكل ما تعنيه هذه العبارة، والأمثلة على ذلك كثيرة، أثبتها الماضي القريب والبعيد ويثبتها الحاضر"، مضيفا أن "الجيش يعمل بدعم من الرئيس على تمتين دعائم قدرتنا العسكرية، واستنهاض أداتها الرادعة، لتكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الغادرة، التفكير في المساس بسيادة الجزائر وبأمنها الوطني".
وعلى بعد أيام قليلة من حلول الذكرى الخامسة والخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية، ذكر قايد صالح بالتضحيات الجسام التي بذلها جيل نوفمبر من أجل افتكاك حريته واستقلاله، وقال مخاطبا أفراد الجيش العاملين على الحدود "إنكم ترابطون في هذه المنطقة الغالية من تراب الوطن، والجزائر تستعد هذه الأيام للاحتفال بالذكرى 55 لعيد الاستقلال الوطني، وهي ذكرى تستوجب منا جميعا الوقوف وقفة تأمل وتذكر، حتى نتقاسم جميعا مع شعبنا، بهجة إحيائه لهذا العيد الوطني الخالد، وقفة تعبق بالتقدير والاحترام والإجلال للرجال العظام، الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى قوة الإرادة ورسوخ العزيمة، وثبت خطاهم إلى ما يستجيب مع عظمة ثورتهم الشعبية والربانية ومكنهم من استكمال مسيرتها المظفرة وزحفها المنتصر".