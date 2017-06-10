شكّل حضور الفنان الكبير سيد أحمد أقومي في مسلسل "عاشور العاشر 2" إضافة قوية للعمل، فـ"الوزير قنديل" ملثما هي شخصية أقومي، حصلت في هذا الجزء الذي تعرضه قناة الشروق حصريا، على مساحة أكبر، وتمكن هذا الممثل القدير من تأدية دوره بشكل متقن، جامعا بين الدهاء، المكر وصناعة المكائد!!
وفي هذا الصدد، صرح الممثل سيد أحمد أقومي للشروق أنه يؤدي من خلال شخصية الوزير قنديل دورا يشبه إلى حد كبير "ميكيافيلي" القصر في إشارة إلى مشاركته صاحب كتاب "الأمير" في إيمانه بالمبدأ القائل "الغاية تبرر الوسيلة"، وقد ظهر ذلك جليا في الحلقات الأخيرة من المسلسل، حيث يلعب قنديل دورا مهما في اغتيال السلطان عاشور ومحاولة تولية ابنه الأمير لقمان السلطة بالتواطؤ مع الملك دحمانوس !!
يشار أن سيد أحمد أقومي شارك مع المخرج جعفر قاسم في أعمال أخرى، حيث كان حاضرا في مسلسل "موعد مع القدر"، لكن هذا العمل كان اجتماعيا ودراميا، وهنا علمت الشروق أنه عندما عرض جعفر على أقومي دورا في "عاشور العاشر" تفاجأ هذا الأخير قبل أن يقتنع بأن الدور ليس كوميديا مائة بالمائة بل فيه أجزاء درامية مهمة، ما يظهر بصورة أكبر في الجزء الثاني الذي تعرضه الشروق هذه السنة.
ويشارك سيد أحمد أقومي في عمل آخر خلال رمضان 2017، وهو سيتكوم "بلادي وناسي" وهو أيضا الجزء الثاني مع الممثلة جميلة عراس وسامية مزيان لكنه لا يحقق الانتشار الكبير مثلما يصنعه مسلسل "عاشور" الذي تمنى سيد أحمد أقومي أن يكون فرصة من أجل نقل الأعمال الفنية الجزائرية عموما من خانة الارتجالية إلى مصاف الأعمال الناضجة ومكتملة العناصر، من النص، الأداء والإخراج.
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الوزير قنديل يلعب دورا محوريا في الحلقات الأخيرة من "عاشور العاشر"
سيد أحمد أقومي: أنا "ميكيافيلي" المملكة العاشورية!
يوسف الحاج
شكّل حضور الفنان الكبير سيد أحمد أقومي في مسلسل "عاشور العاشر 2" إضافة قوية للعمل، فـ"الوزير قنديل" ملثما هي شخصية أقومي، حصلت في هذا الجزء الذي تعرضه قناة الشروق حصريا، على مساحة أكبر، وتمكن هذا الممثل القدير من تأدية دوره بشكل متقن، جامعا بين الدهاء، المكر وصناعة المكائد!!
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وفي هذا الصدد، صرح الممثل سيد أحمد أقومي للشروق أنه يؤدي من خلال شخصية الوزير قنديل دورا يشبه إلى حد كبير "ميكيافيلي" القصر في إشارة إلى مشاركته صاحب كتاب "الأمير" في إيمانه بالمبدأ القائل "الغاية تبرر الوسيلة"، وقد ظهر ذلك جليا في الحلقات الأخيرة من المسلسل، حيث يلعب قنديل دورا مهما في اغتيال السلطان عاشور ومحاولة تولية ابنه الأمير لقمان السلطة بالتواطؤ مع الملك دحمانوس !!
يشار أن سيد أحمد أقومي شارك مع المخرج جعفر قاسم في أعمال أخرى، حيث كان حاضرا في مسلسل "موعد مع القدر"، لكن هذا العمل كان اجتماعيا ودراميا، وهنا علمت الشروق أنه عندما عرض جعفر على أقومي دورا في "عاشور العاشر" تفاجأ هذا الأخير قبل أن يقتنع بأن الدور ليس كوميديا مائة بالمائة بل فيه أجزاء درامية مهمة، ما يظهر بصورة أكبر في الجزء الثاني الذي تعرضه الشروق هذه السنة.
ويشارك سيد أحمد أقومي في عمل آخر خلال رمضان 2017، وهو سيتكوم "بلادي وناسي" وهو أيضا الجزء الثاني مع الممثلة جميلة عراس وسامية مزيان لكنه لا يحقق الانتشار الكبير مثلما يصنعه مسلسل "عاشور" الذي تمنى سيد أحمد أقومي أن يكون فرصة من أجل نقل الأعمال الفنية الجزائرية عموما من خانة الارتجالية إلى مصاف الأعمال الناضجة ومكتملة العناصر، من النص، الأداء والإخراج.