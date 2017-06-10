علي جبارة "السلطان سليمان القانوني" للشروق جعفر قاسم مخرج "طفرة" و"عاشور العاشر" نقلة نوعية

صنعت حلقات السلطان سليمان القانوني والسلطانة هيام الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي وسجلت نسبة مشاهدة مرتفعة جدا مقارنة بالحلقات الماضية.. التقت الشروق الفنان الذي تقمص دور السلطان الممثل علي جبارة فكانت هذه انطباعاته عن ردود فعل الجمهور.

أكد الفنان القدير علي جبارة الذي جسد دور الملك سليمان العثماني في المسلسل الظاهرة عاشور العاشر بأن تجربته الجديدة مع طاقم المملكة العاشورية كان إثراء لمسيرته الفنية الطويلة المحتفية بأكثر من 150 عمل مسرحي وتلفزيوني وسينمائي، مشيرا أن عرض الحلقة تصادف بتواجده داخل مقهى في حي شيخي بباتنة، فالتف حوله المتفرجون المتابعون للشروق تي في بعدما عرفوه مهنئين مشاركته في العمل الرمضاني الأكثر مشاهدة، بل إن بعضهم صاح "الملك سليمان يشرب قهوتنا"، كما شهدت صفحته في الفيسبوك انفجارا في التعليقات الإيجابية، مستخلصا بأن الجمهور الجزائري يتابع الأعمال الجيدة التي تشبه واقعه اليومي والاجتماعي، وهو متعطش لمشاهدة ذاته في إطار فني بعيد عن الشعبوية والابتذال.

وأكد الفنان الذي اشتهر في بداياته بالمسرح قبل أن يفرض ذاته في التلفزيون والسينما، بأن مسلسل عاشور العاشر يكشف بجلاء أن الفنان الجزائري يملك خامات إبداعية قابلة للتسويق سينمائيا وتلفزيا في حال توافر الإمكانات المادية والتقنية، معتبرا أن المخرج جعفر قاسم صاحب رؤية تلفزيونية وسينمائية جيدة ومحترفة ثبتت نجاحه في كل الأعمال التي أنتجها، متمنيا أن توفر السلطات الجزائرية لهذا المخرج الطفرة الإمكانيات المادية والفنية لإنتاج مسلسلات تاريخية جزائرية، ولتكن البداية بحقبة رياس البحر التي تمتد على مدار ثلاثمائة عام مليئة بالشخصيات والأحداث الدرامية ذات البعد الإقليمي والدولي لإبراز الشخصية الجزائرية، ناهيك عن الحقبات النوميدية الزاخرة، مادام أثبت قدرته على تقديم مسلسل بات يحتل أعلى نسب المشاهدة على قناة الشروق تي في وصدارة الأعمال الرمضانية، معبرا عن رغبته في معاودة التجربة في الموسم القادم لما لمسه من إبداع وإتقان طيلة تصويره للمشاهد المتعلقة بدوره.