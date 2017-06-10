صنعت حلقات السلطان سليمان القانوني والسلطانة هيام الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي وسجلت نسبة مشاهدة مرتفعة جدا مقارنة بالحلقات الماضية.. التقت الشروق الفنان الذي تقمص دور السلطان الممثل علي جبارة فكانت هذه انطباعاته عن ردود فعل الجمهور.
أكد الفنان القدير علي جبارة الذي جسد دور الملك سليمان العثماني في المسلسل الظاهرة عاشور العاشر بأن تجربته الجديدة مع طاقم المملكة العاشورية كان إثراء لمسيرته الفنية الطويلة المحتفية بأكثر من 150 عمل مسرحي وتلفزيوني وسينمائي، مشيرا أن عرض الحلقة تصادف بتواجده داخل مقهى في حي شيخي بباتنة، فالتف حوله المتفرجون المتابعون للشروق تي في بعدما عرفوه مهنئين مشاركته في العمل الرمضاني الأكثر مشاهدة، بل إن بعضهم صاح "الملك سليمان يشرب قهوتنا"، كما شهدت صفحته في الفيسبوك انفجارا في التعليقات الإيجابية، مستخلصا بأن الجمهور الجزائري يتابع الأعمال الجيدة التي تشبه واقعه اليومي والاجتماعي، وهو متعطش لمشاهدة ذاته في إطار فني بعيد عن الشعبوية والابتذال.
وأكد الفنان الذي اشتهر في بداياته بالمسرح قبل أن يفرض ذاته في التلفزيون والسينما، بأن مسلسل عاشور العاشر يكشف بجلاء أن الفنان الجزائري يملك خامات إبداعية قابلة للتسويق سينمائيا وتلفزيا في حال توافر الإمكانات المادية والتقنية، معتبرا أن المخرج جعفر قاسم صاحب رؤية تلفزيونية وسينمائية جيدة ومحترفة ثبتت نجاحه في كل الأعمال التي أنتجها، متمنيا أن توفر السلطات الجزائرية لهذا المخرج الطفرة الإمكانيات المادية والفنية لإنتاج مسلسلات تاريخية جزائرية، ولتكن البداية بحقبة رياس البحر التي تمتد على مدار ثلاثمائة عام مليئة بالشخصيات والأحداث الدرامية ذات البعد الإقليمي والدولي لإبراز الشخصية الجزائرية، ناهيك عن الحقبات النوميدية الزاخرة، مادام أثبت قدرته على تقديم مسلسل بات يحتل أعلى نسب المشاهدة على قناة الشروق تي في وصدارة الأعمال الرمضانية، معبرا عن رغبته في معاودة التجربة في الموسم القادم لما لمسه من إبداع وإتقان طيلة تصويره للمشاهد المتعلقة بدوره.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1برامج الكاميرا الخفية التي شاركت فيها.. "مخدومة"!
2لا أعتمد على "الشطيح".. وغيابي سببه الإقامة بفرنسا!
3عوينات للشروق: "سامحت كل من ظلمني وهذه وصيتي الأخيرة"
4سيد أحمد أقومي: أنا "ميكيافيلي" المملكة العاشورية!
5جعفر قاسم مخرج "طفرة" و"عاشور العاشر" نقلة نوعية
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
دين الجمال
سليم قلالة
حقيقة سكوتنا عن خسارة الفلاح...
صالح عوض
القدس في مرحلتها الثالثة.. دورة حضارية جديدة
معلومي ياسين
انتهت بطولة تايوان
عبد الناصر
"عُمرة" رياض محرز!
عمار يزلي
الإنعاش قبل النعش
جمال لعلامي
جماعة "الكانكي".. والفايسبوك!
رشيد ولد بوسيافة
خطوة لإستعادة قدسية البكالوريا
محمد الهادي الحسني
محمد بن محمد البليدي
حبيب راشدين
"حزب واحد" بلا هوية من سدنة الأوليغارشية
الفيديو
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
علي جبارة "السلطان سليمان القانوني" للشروق
جعفر قاسم مخرج "طفرة" و"عاشور العاشر" نقلة نوعية
طاهر حليسي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
صنعت حلقات السلطان سليمان القانوني والسلطانة هيام الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي وسجلت نسبة مشاهدة مرتفعة جدا مقارنة بالحلقات الماضية.. التقت الشروق الفنان الذي تقمص دور السلطان الممثل علي جبارة فكانت هذه انطباعاته عن ردود فعل الجمهور.
تغطيات ذات صلة
جعفر قاسم مخرج "طفرة" و"عاشور العاشر" نقلة نوعية
سيد أحمد أقومي: أنا "ميكيافيلي" المملكة العاشورية!
عوينات للشروق: "سامحت كل من ظلمني وهذه وصيتي الأخيرة"
برامج الكاميرا الخفية التي شاركت فيها.. "مخدومة"!
لا أعتمد على "الشطيح".. وغيابي سببه الإقامة بفرنسا!
أكد الفنان القدير علي جبارة الذي جسد دور الملك سليمان العثماني في المسلسل الظاهرة عاشور العاشر بأن تجربته الجديدة مع طاقم المملكة العاشورية كان إثراء لمسيرته الفنية الطويلة المحتفية بأكثر من 150 عمل مسرحي وتلفزيوني وسينمائي، مشيرا أن عرض الحلقة تصادف بتواجده داخل مقهى في حي شيخي بباتنة، فالتف حوله المتفرجون المتابعون للشروق تي في بعدما عرفوه مهنئين مشاركته في العمل الرمضاني الأكثر مشاهدة، بل إن بعضهم صاح "الملك سليمان يشرب قهوتنا"، كما شهدت صفحته في الفيسبوك انفجارا في التعليقات الإيجابية، مستخلصا بأن الجمهور الجزائري يتابع الأعمال الجيدة التي تشبه واقعه اليومي والاجتماعي، وهو متعطش لمشاهدة ذاته في إطار فني بعيد عن الشعبوية والابتذال.
وأكد الفنان الذي اشتهر في بداياته بالمسرح قبل أن يفرض ذاته في التلفزيون والسينما، بأن مسلسل عاشور العاشر يكشف بجلاء أن الفنان الجزائري يملك خامات إبداعية قابلة للتسويق سينمائيا وتلفزيا في حال توافر الإمكانات المادية والتقنية، معتبرا أن المخرج جعفر قاسم صاحب رؤية تلفزيونية وسينمائية جيدة ومحترفة ثبتت نجاحه في كل الأعمال التي أنتجها، متمنيا أن توفر السلطات الجزائرية لهذا المخرج الطفرة الإمكانيات المادية والفنية لإنتاج مسلسلات تاريخية جزائرية، ولتكن البداية بحقبة رياس البحر التي تمتد على مدار ثلاثمائة عام مليئة بالشخصيات والأحداث الدرامية ذات البعد الإقليمي والدولي لإبراز الشخصية الجزائرية، ناهيك عن الحقبات النوميدية الزاخرة، مادام أثبت قدرته على تقديم مسلسل بات يحتل أعلى نسب المشاهدة على قناة الشروق تي في وصدارة الأعمال الرمضانية، معبرا عن رغبته في معاودة التجربة في الموسم القادم لما لمسه من إبداع وإتقان طيلة تصويره للمشاهد المتعلقة بدوره.