المطربة التي أصبحت ممثلة ناضجة.. ياسمين عماري تشارك في "راب نيوز" وتتألق في "عاشور"!

ظهرت الفنانة ياسمين عماري في حلقة جديدة من برنامج (راب نيوز واه) الذي يقدمه الممثل محمد يبدري رفقة يحيى بوعبد الله، حيث شاركت من خلال تقديم أغنية من أغانيها الجديدة..

علما أن ياسمين ظهرت في الموسم الأول للبرنامج أيضا وإن كانت قد أدت أغنية راب بما يتوافق مع ريتم الحصة، يشار أن "السلطانة رزان" مثلما أصبح يناديها متتبعو مسلسل "عاشور العاشر"، تحصد هذه الأيام الكثير من الإعجاب نظير دورها في هذه السلسلة الكوميدية حيث ظهرت ناضجة في أدائها، وقدمت عديد اللوحات الجميلة على غرار الحلقات الأخيرة التي أظهرت اغتيال عاشور العاشر بعد محاولته الزواج مرة ثانية، حيث أبرزت الفنانة الوهرانية الكثير من قدراتها وتحديدا في الدراما بما يجعلها مرشحة لأدوار مهمة في المسلسلات الاجتماعية إن وافقت على ذلك طبعا وتوفر لها النص الجيد والعمل الناجح والمكتمل.