سؤال في الصميم علي بن شيخ ينصح أحد المتسوّلين:"روح انتحر أحسن لك"!!

جاءت حلقة الكاميرا الخفية (هيّا كاميرا مخفية) على قناة "الجزائرية" والتي كان بطلها اللاعب السابق والمحلل المثير للجدل علي بن شيخ لتضع هذا البرنامج في مأزق جديد، فلا يكفي اعتراف "مستر آبي" بفبركته وأيضا المغني باجي البحري، فإن علي بن شيخ، بيّن للجميع أنه كان على علم بالكاميرا الخفية وتعرّف على بطلها، وهو الممثل عبد الكريم يرمش!!

ومما جعل الكثيرين، يدركون أن علي بن شيخ عرف بفحوى المقلب مسبقا، هو تعامله الطبيعي مع الأحداث واتهامه بالسرقة، وأيضا لجوء المتسوّل إليه طلبا للمعونة، حيث قابله محلل قناة الهداف بعبارة غريبة وعجيبة حين نصحه بالانتحار قائلا: "روح ارمي روحك من جسر تيزي وزو" وحين طالبه المتسول بإنقاذه من السجن، رد عليه بن شيخ: "واش بيه الحبس، كل شيء كاين فيه، الماكلة والبرابول والرياضة"!!

السؤال: إذا كان علي بن شيخ على علم بالكاميرا المخفية وقال هذا الكلام، فالأمر مصيبة، أما إن لم يكن على علم ونصح أحدهم بالانتحار ودخول السجن فمصيبتان!!