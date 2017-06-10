آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
-
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
-
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
-
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
-
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
-
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
-
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
-
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
-
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
-
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سؤال في الصميم
علي بن شيخ ينصح أحد المتسوّلين:"روح انتحر أحسن لك"!!
جاءت حلقة الكاميرا الخفية (هيّا كاميرا مخفية) على قناة "الجزائرية" والتي كان بطلها اللاعب السابق والمحلل المثير للجدل علي بن شيخ لتضع هذا البرنامج في مأزق جديد، فلا يكفي اعتراف "مستر آبي" بفبركته وأيضا المغني باجي البحري، فإن علي بن شيخ، بيّن للجميع أنه كان على علم بالكاميرا الخفية وتعرّف على بطلها، وهو الممثل عبد الكريم يرمش!!
ومما جعل الكثيرين، يدركون أن علي بن شيخ عرف بفحوى المقلب مسبقا، هو تعامله الطبيعي مع الأحداث واتهامه بالسرقة، وأيضا لجوء المتسوّل إليه طلبا للمعونة، حيث قابله محلل قناة الهداف بعبارة غريبة وعجيبة حين نصحه بالانتحار قائلا: "روح ارمي روحك من جسر تيزي وزو" وحين طالبه المتسول بإنقاذه من السجن، رد عليه بن شيخ: "واش بيه الحبس، كل شيء كاين فيه، الماكلة والبرابول والرياضة"!!
السؤال: إذا كان علي بن شيخ على علم بالكاميرا المخفية وقال هذا الكلام، فالأمر مصيبة، أما إن لم يكن على علم ونصح أحدهم بالانتحار ودخول السجن فمصيبتان!!
hamza - chelghoum.laid2017/06/16 على 23:451
قل خيرا او اصمت.
LALAHOUM - ALGERIE2017/06/16 على 23:472
ALI BENCHEIKH LES HOMMES