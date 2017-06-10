نجوم رمضان

الشيخ مورو.. مثال الوسطية والاعتدال

date 2017/06/16 views 282 comments 0
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icon-writer يوسف.أ

نجح الشيخ عبد الفتاح مورو في استقطاب عدد كبير من المشاهدين ضمن حلقات البرنامج اليومي "لعلكم تتقون" الذي تعرضه الشروق بكل قنواتها قبل الإفطار، علما أن الشيخ مورو عوّد جمهوره في الجزائر على تقديم هذا البرنامج منذ 3 سنوات..

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وقد تمكن من حصد الإعجاب ليس بالنسبة للجزائريين وحسب وإنما حتى في تونس، وبيّن الشيخ مورو أنه مثال الوسطية والاعتدال والانفتاح، حيث لا يفرّط في الدين بقدر ما ينفتح على جميع الآراء ويقوم بالرد عليه دون حرج ولا عقدة !

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