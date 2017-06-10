نجح الشيخ عبد الفتاح مورو في استقطاب عدد كبير من المشاهدين ضمن حلقات البرنامج اليومي "لعلكم تتقون" الذي تعرضه الشروق بكل قنواتها قبل الإفطار، علما أن الشيخ مورو عوّد جمهوره في الجزائر على تقديم هذا البرنامج منذ 3 سنوات..
وقد تمكن من حصد الإعجاب ليس بالنسبة للجزائريين وحسب وإنما حتى في تونس، وبيّن الشيخ مورو أنه مثال الوسطية والاعتدال والانفتاح، حيث لا يفرّط في الدين بقدر ما ينفتح على جميع الآراء ويقوم بالرد عليه دون حرج ولا عقدة !
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1مروان قروابي يتهم زوجة أبيه بالمتاجرة بتاريخ والده الفني!
2يشعرني بأنني الرجل وهو المرأة!
3هل شرب الماء بكثرة في السحور يسبب العطش؟
4سهيلة معّلم (الأميرة عبلة): انتظروا زواجي نهاية رمضان!
5غريبية بالجلجلان، صبيعات نواد كوكو، هليلات اللوز، مقروط الفرن
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
دين الجمال
سليم قلالة
حقيقة سكوتنا عن خسارة الفلاح...
صالح عوض
القدس في مرحلتها الثالثة.. دورة حضارية جديدة
معلومي ياسين
انتهت بطولة تايوان
عبد الناصر
"عُمرة" رياض محرز!
عمار يزلي
الإنعاش قبل النعش
جمال لعلامي
جماعة "الكانكي".. والفايسبوك!
رشيد ولد بوسيافة
خطوة لإستعادة قدسية البكالوريا
محمد الهادي الحسني
محمد بن محمد البليدي
حبيب راشدين
"حزب واحد" بلا هوية من سدنة الأوليغارشية
الفيديو
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
نجوم رمضان
الشيخ مورو.. مثال الوسطية والاعتدال
يوسف.أ
نجح الشيخ عبد الفتاح مورو في استقطاب عدد كبير من المشاهدين ضمن حلقات البرنامج اليومي "لعلكم تتقون" الذي تعرضه الشروق بكل قنواتها قبل الإفطار، علما أن الشيخ مورو عوّد جمهوره في الجزائر على تقديم هذا البرنامج منذ 3 سنوات..
تغطيات ذات صلة
علي بن شيخ ينصح أحد المتسوّلين:"روح انتحر أحسن لك"!!
جزائري يفتك جائزة الإعلام للهجرة في المنطقة الأورو متوسطية
سهيلة معّلم (الأميرة عبلة): انتظروا زواجي نهاية رمضان!
يشعرني بأنني الرجل وهو المرأة!
مروان قروابي يتهم زوجة أبيه بالمتاجرة بتاريخ والده الفني!
وقد تمكن من حصد الإعجاب ليس بالنسبة للجزائريين وحسب وإنما حتى في تونس، وبيّن الشيخ مورو أنه مثال الوسطية والاعتدال والانفتاح، حيث لا يفرّط في الدين بقدر ما ينفتح على جميع الآراء ويقوم بالرد عليه دون حرج ولا عقدة !