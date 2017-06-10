سلم الإرهابي المسمى "ل.لادمي محمد" المدعو "أبو مصعب"، الجمعة، نفسه للسلطات العسكرية بإقليم الناحية العسكرية السادسة بتمنراست وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة..
من جهة أخرى وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لجانت بالتنسيق مع أفراد الجمارك، ضبط كمية من المخدرات من نوع الكيف المعالج تقدر بـ24.17 كلغ، كانت محملة على متن سيارة رباعية الدفع.
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ح.ب
سلم الإرهابي المسمى "ل.لادمي محمد" المدعو "أبو مصعب"، الجمعة، نفسه للسلطات العسكرية بإقليم الناحية العسكرية السادسة بتمنراست وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة..
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من جهة أخرى وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لجانت بالتنسيق مع أفراد الجمارك، ضبط كمية من المخدرات من نوع الكيف المعالج تقدر بـ24.17 كلغ، كانت محملة على متن سيارة رباعية الدفع.