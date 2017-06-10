الأمن يحجز 28 قنطارا من فاكهة الكيوي والليمون المهرب

أوقفت شرطة سوق أهراس 3 أشخاص في العقد الثالث والثاني من العمر، ينشطون في مجال التهريب بالحدود الشرقية، حيث حجزت ما يقارب 28 قنطارا من فاكهة "الكيوي" والليمون كانت موجهة إلى التهريب عبر الشريط الحدودي الشرقي.

وتم تفكيك خيوط القضية، بعد تلقي معلومات وصلت الأمن حول تخطيط شبكة إجرامية لعملية تهريب بعض الفواكه بإقليم الولاية والمضاربة بها في أسواق المدينة، مستغلين المسالك الثانوية للتهرب من نقاط المراقبة، وعلى الفور وبعد اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة، تم نصب كمين أمني، أسفر عن توقيف 03 مركبات، تبين بعد إخضاعها للتفتيش أنها محملة بـ 61 صندوقا و486 علبة من فاكهة الكيوي والليمون بوزن إجمالي يقدر بـ 2828 كلغ، ليتم تحويل المركبات إلى مقر الشرطة، لاستكمال الإجراءات القانونية.