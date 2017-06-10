شبّ حريق مهول مساء الخميس، في حدود منتصف الليل، بأحد مواقع تجميع الوقود المهرب، ببئر العاتر بجنوب ولاية تبسة، استدعى تدخل العشرات من رجال الحماية المدنية بعتادهم لإطفائه، وقد استغرقت عملية الإطفاء قرابة العشر ساعات، إلى غاية صباح الجمعة، بسبب الكميات المخزنة التي تجاوزت الـ50 ألف لتر في أحد المستودعات، ولحسن الحظ، أن موقع التجميع، كان معزولا عن السكان، على مستوى طريق عقلة أحمد، باتجاه الشريط الحدودي، وقد فتحت مصالح الأمن، تحقيقا لمعرفة هوية أصحاب موقع التجميع، لإحالتهم أمام الجهات القضائية.
وكانت جمعية في بئر العاتر قد راسلت السلطات قبل رمضان تحذر من هذه المستودعات، ووصفتها بالقنبلة التي تهدّد حياة الناس بعد الاقتصاد الوطني، ولكن لا أحد تحرك وقالوا في رسالتهم بأنهم لا يفهمون صمت السلطات تجاه الأشخاص المعروفين في تجميع الوقود، خاصة ببئر العاتر، حيث تحوّلت بعض الأحياء إلى ما يشبه الحقول، إذ أن هناك محطات موازية، أين يباع الوقود علنا وفي الدلاء من دون أن تتحرك أي جهة في محاربة الظاهرة التي ولّدت تجارة التونسيين للوقود في الطرقات والساحات.
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حريق مهول بمستودع لتجميع الوقود المهرب بتبسة
ب.دريد
شبّ حريق مهول مساء الخميس، في حدود منتصف الليل، بأحد مواقع تجميع الوقود المهرب، ببئر العاتر بجنوب ولاية تبسة، استدعى تدخل العشرات من رجال الحماية المدنية بعتادهم لإطفائه، وقد استغرقت عملية الإطفاء قرابة العشر ساعات، إلى غاية صباح الجمعة، بسبب الكميات المخزنة التي تجاوزت الـ50 ألف لتر في أحد المستودعات، ولحسن الحظ، أن موقع التجميع، كان معزولا عن السكان، على مستوى طريق عقلة أحمد، باتجاه الشريط الحدودي، وقد فتحت مصالح الأمن، تحقيقا لمعرفة هوية أصحاب موقع التجميع، لإحالتهم أمام الجهات القضائية.
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وكانت جمعية في بئر العاتر قد راسلت السلطات قبل رمضان تحذر من هذه المستودعات، ووصفتها بالقنبلة التي تهدّد حياة الناس بعد الاقتصاد الوطني، ولكن لا أحد تحرك وقالوا في رسالتهم بأنهم لا يفهمون صمت السلطات تجاه الأشخاص المعروفين في تجميع الوقود، خاصة ببئر العاتر، حيث تحوّلت بعض الأحياء إلى ما يشبه الحقول، إذ أن هناك محطات موازية، أين يباع الوقود علنا وفي الدلاء من دون أن تتحرك أي جهة في محاربة الظاهرة التي ولّدت تجارة التونسيين للوقود في الطرقات والساحات.