سرقة هاتف من سفير فيتنام أمام فندق بوهران

تعرض سفير دولة فيتنام بالجزائر، الخميس، إلى عملية سرقة من أمام الفندق الذي كان يقيم فيه بوهران، حيث أقدم مجهول على سرقة هاتفه النقال.

وكشف بيان خلية الاتصال بمديرية الأمن الولائي لوهران –وصل الشروق نسخة منه- أن السفير الفيتنامي كان ضحية عملية سرقة بالنشل، من طرف مجهول، قام بالاستيلاء على هاتفه النقال، دون أن يعتدي عليه جسديا.

وأضاف ذات البيان، بأن التحريات التي باشرتها مصالح الشرطة مكنت في ظرف وجيز، من تحديد هوية اللص، الذي تم توقيفه فيما بعد واسترجاع الهاتف المحمول بشريحته وإعادته إلى الضحية.

وأمام السرعة في معالجة القضية، تنقل سفير فيتنام إلى مقر المديرية الولائية للأمن بوهران، حيث التقى بمراقب الشرطة رئيس الأمن، مقدّما له تشكراته على الإحترافية التي طبعت معالجة قضيته.