نظمت شركة "هنكل"، الرائدة عالميا في المنظفات ومنتجات التنظيف،الجمعة، الطبعة الرابعة لحدثها التضامني "تحلى اللمة"، بساحة رياض الفتح بالجزائر العاصمة.
المبادرة التي أخذت شكل إفطار جماعي عملاق، جمع أكثر من 1000 شخص، نظمت من طرف العلامة التجارية لسائل الأواني "بريل ازيس"، بمشاركة ممثلين عن جمعيات خيرية مختلفة ومتعددة من دور الأيتام وديار المسننين، علاوة على حضور عدد من الطلبة من الإقامات الجامعية بالعاصمة، أرسلت لهم الدعوة لمقاسمة الوجبة الاستثنائية للإفطار، في أجواء حميمية عائلية وتضامنية.
ونظمت "بريل أزيس" بالمناسبة، تحدي لجمع أكبر عدد من الأشخاص لغسل الأطباق في نفس الوقت وفي مكان واحد، من أجل تسجيل الجزائر للرقم القياسي العالمي في غينيس للأرقام القياسية، وإثبات أن التضامن والدعم المتبادل والعمل الجماعي، هي قيم متجذرة في قلوب الجزائريين.
ويعود الرقم القياسي الحالي للفليبين، التي جندت 300 شخصا، في وقت "بريل إزيس" دعت 410 شخصا لتحطيم هذا الرقم، وفي حال تم تحقيق هذا التحدي فسيكون ثاني رقم قياسي عالمي لـ "غينيس للأرقام القياسية بالجزائر.
ومن جهته، صرح جان فيمينيي، الرئيس المدير العام لهنكل الجزائر، على هامش المبادرة: "" تحلى اللمة"، هو حدث سنوي نولي له أهمية كبيرة، لمقاسمة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك مع الجزائريين، وهو حدث ينظم تحت شعار الإنسانية، التضامن، المشاركة والصداقة.
وقد اتخذت" شركة "هنكل"، من التنمية المستدامة، شعارا لها خلال هذا الحدث الكبير، من خلال احترام الركائز الثلاثة، وهي الاقتصاد، المجتمع والبيئة، ولهذا، خصصت "هنكل"، كل سنة، ميزانية لدعم الأنشطة الاجتماعية للمحتاجين، من ناحية البيئة.
للتذكير، أن هنكل الجزائر، هي شركة رائدة في مجال الإدارة الذكية للموارد لتخفيض واستهلاك المياه وهدرها، وانبعاثات النفايات، كما تسعى لاستقطاب الاف الشباب في عالم الشغل ، بالشراكة مع مع الوكالة الوطنية للتشغيل.
الجدير بالذكر أن "هنكل" كان قد نظم نسخة ناجحة خلال السنة الفارطة، احتضنتها بلدية بولوغين، تحت شعار "مع بريل تحلى الحياة"، حيث تم تقديم 400 وجبة يوميا، خلال 10 أيام، في إطار التنمية المستدامة.
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الطبعة الرابعة للحدث التضامني "تحلى اللمة" خلال رمضان
"هنكل الجزائر" تجمع أزيد من 1200 شخص للإفطار بساحة رياض الفتح
منير ركاب
نظمت شركة "هنكل"، الرائدة عالميا في المنظفات ومنتجات التنظيف،الجمعة، الطبعة الرابعة لحدثها التضامني "تحلى اللمة"، بساحة رياض الفتح بالجزائر العاصمة.
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المبادرة التي أخذت شكل إفطار جماعي عملاق، جمع أكثر من 1000 شخص، نظمت من طرف العلامة التجارية لسائل الأواني "بريل ازيس"، بمشاركة ممثلين عن جمعيات خيرية مختلفة ومتعددة من دور الأيتام وديار المسننين، علاوة على حضور عدد من الطلبة من الإقامات الجامعية بالعاصمة، أرسلت لهم الدعوة لمقاسمة الوجبة الاستثنائية للإفطار، في أجواء حميمية عائلية وتضامنية.
ونظمت "بريل أزيس" بالمناسبة، تحدي لجمع أكبر عدد من الأشخاص لغسل الأطباق في نفس الوقت وفي مكان واحد، من أجل تسجيل الجزائر للرقم القياسي العالمي في غينيس للأرقام القياسية، وإثبات أن التضامن والدعم المتبادل والعمل الجماعي، هي قيم متجذرة في قلوب الجزائريين.
ويعود الرقم القياسي الحالي للفليبين، التي جندت 300 شخصا، في وقت "بريل إزيس" دعت 410 شخصا لتحطيم هذا الرقم، وفي حال تم تحقيق هذا التحدي فسيكون ثاني رقم قياسي عالمي لـ "غينيس للأرقام القياسية بالجزائر.
ومن جهته، صرح جان فيمينيي، الرئيس المدير العام لهنكل الجزائر، على هامش المبادرة: "" تحلى اللمة"، هو حدث سنوي نولي له أهمية كبيرة، لمقاسمة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك مع الجزائريين، وهو حدث ينظم تحت شعار الإنسانية، التضامن، المشاركة والصداقة.
وقد اتخذت" شركة "هنكل"، من التنمية المستدامة، شعارا لها خلال هذا الحدث الكبير، من خلال احترام الركائز الثلاثة، وهي الاقتصاد، المجتمع والبيئة، ولهذا، خصصت "هنكل"، كل سنة، ميزانية لدعم الأنشطة الاجتماعية للمحتاجين، من ناحية البيئة.
للتذكير، أن هنكل الجزائر، هي شركة رائدة في مجال الإدارة الذكية للموارد لتخفيض واستهلاك المياه وهدرها، وانبعاثات النفايات، كما تسعى لاستقطاب الاف الشباب في عالم الشغل ، بالشراكة مع مع الوكالة الوطنية للتشغيل.
الجدير بالذكر أن "هنكل" كان قد نظم نسخة ناجحة خلال السنة الفارطة، احتضنتها بلدية بولوغين، تحت شعار "مع بريل تحلى الحياة"، حيث تم تقديم 400 وجبة يوميا، خلال 10 أيام، في إطار التنمية المستدامة.