فتح الموقف الجزائري المتزن وغير المندفع من الأزمة الخليجية بين قطر من جهة، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية والبحرين، من جهة أخرى، المجال واسعا أمام إمكانية القيام بوساطة قد تنهي فتيل أزمة بات يهدد منابع النفط في شبه الجزيرة العربية.
وحافظ الموقف الرسمي الجزائري، منذ البداية، من هذه الأزمة العربية ـ العربية، على مسافة واحدة من الطرفين المتنازعين، فقد كان أول موقف يدعو الدوحة وخصومها في كل من الرياض وأبوظبي والمنامة، إلى تغليب منطق الحوار وعدم السقوط في فخ التصعيد، في الوقت الذي اختارت فيه دول أخرى عربية وغير عربية، الاصطفاف إلى جانب هذا الطرف أو ذاك.
أما شحنات الخضر والفواكه التي سيّرتها الجزائر باتجاه الدوحة، فلا يبدو أنها ستؤثر على مبدأ الحياد في الأزمة، كونها تأخذ طابع البعد الإنساني الذي لم تعارضه حتى الدول المقاطعة وعلى رأسها العربية السعودية، علما أن البضائع الجزائرية جاءت بديلا عن الأردنية، التي أوقفتها قطر ردا على قرار عمّان خفض تمثيلها الدبلوماسي في الدوحة تضامنا مع الرياض وأبو ظبي والمنامة.
ويؤشر استقبال الجزائر ممثلين عن الدولتين رأسي الحربة في هذه الأزمة، قطر والإمارات العربية، في يوم واحد، على إمكانية قبول الدول المعنية لوساطة جزائرية محتملة، بعدما تبين أن الوساطة التي قادها أمير الكويت، صباح الأحمد الصباح، لم تحقق الأهداف المرجوة، كما أن الوساطة التي يقوم بها الرئيس التركي، رجب الطب اردوغان، بين قطر وخصومها الخليجيين، لا يبدو أنها ستحقق اختراقا، لكون أنقرة اختارت منذ البداية الاصطفاف إلى جانب قطر، وذهابها بعيدا في هذا التخندق بمصادقة برلمانها على إرسال جنود أتراك إلى الأراضي القطرية.
فقد كان مبنى وزارة الخارجية الخميس المنصرم، مسرحا للقاء جمع وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، بالمستشار بوزارة شؤون الرئاسة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فارس المزروعي، كانت الأزمة الخليجية في قلب المباحثات، بحسب تأكيد وزير الخارجية الجزائرية.
كما استقبل أيضا مساهل وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة قطر سلطان بن سعد سلطان المريخي، وقال المسؤول الجزائري للصحفيين عقب هذا اللقاء، إن الزيارة جاءت لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وكذا تطورات الوضع في الخليج، ولا سيما ما تعلق بأزمة الدوحة وجيرانها، أما المريخي فقد أثنى على الموقف الجزائري، الذي وصفه بـ"المشرّف".
وجاء تصريح المريخي الذي قال فيه إن"الجزائر باعتبارها بلدا كبيرا ومؤثرا في العالم العربي، يمكنها أن تلعب دورًا في العلاقات العربية-العربية"، ليؤكد وجود رغبة لدى الدوحة في أن تلعب الجزائر دور الوسيط في هذه الأزمة، أو هكذا قرأ متابعون لهذا التصريح.
ويبدو أن إطلاق الوساطة الجزائرية أصبح مسألة وقت فقط، غير أن نجاحها يبقى مرهونا بتعاون جاد من قبل الدول المقاطعة لقطر، التي يبدو أنها لم تحقق أيا من الأهداف التي رسمتها عشية الخامس من جوان، والمتمثلة في ثني الدوحة عن بعض مواقفها الخارجية وكذا مراجعة سياستها الإعلامية، وهي المطالب التي رفضتها الدوحة جملة وتفصيلا، كونها اعتبرتها محاولة لفرض الوصاية عليها.
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موقفها حافظ على مسافة واحدة من أطراف الأزمة
هل باشرت الجزائر في إجراءات الوساطة في الأزمة الخليجية؟
محمد مسلم
مسؤول الملف السياسي بجريدة الشروق
فتح الموقف الجزائري المتزن وغير المندفع من الأزمة الخليجية بين قطر من جهة، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية والبحرين، من جهة أخرى، المجال واسعا أمام إمكانية القيام بوساطة قد تنهي فتيل أزمة بات يهدد منابع النفط في شبه الجزيرة العربية.
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وحافظ الموقف الرسمي الجزائري، منذ البداية، من هذه الأزمة العربية ـ العربية، على مسافة واحدة من الطرفين المتنازعين، فقد كان أول موقف يدعو الدوحة وخصومها في كل من الرياض وأبوظبي والمنامة، إلى تغليب منطق الحوار وعدم السقوط في فخ التصعيد، في الوقت الذي اختارت فيه دول أخرى عربية وغير عربية، الاصطفاف إلى جانب هذا الطرف أو ذاك.
أما شحنات الخضر والفواكه التي سيّرتها الجزائر باتجاه الدوحة، فلا يبدو أنها ستؤثر على مبدأ الحياد في الأزمة، كونها تأخذ طابع البعد الإنساني الذي لم تعارضه حتى الدول المقاطعة وعلى رأسها العربية السعودية، علما أن البضائع الجزائرية جاءت بديلا عن الأردنية، التي أوقفتها قطر ردا على قرار عمّان خفض تمثيلها الدبلوماسي في الدوحة تضامنا مع الرياض وأبو ظبي والمنامة.
ويؤشر استقبال الجزائر ممثلين عن الدولتين رأسي الحربة في هذه الأزمة، قطر والإمارات العربية، في يوم واحد، على إمكانية قبول الدول المعنية لوساطة جزائرية محتملة، بعدما تبين أن الوساطة التي قادها أمير الكويت، صباح الأحمد الصباح، لم تحقق الأهداف المرجوة، كما أن الوساطة التي يقوم بها الرئيس التركي، رجب الطب اردوغان، بين قطر وخصومها الخليجيين، لا يبدو أنها ستحقق اختراقا، لكون أنقرة اختارت منذ البداية الاصطفاف إلى جانب قطر، وذهابها بعيدا في هذا التخندق بمصادقة برلمانها على إرسال جنود أتراك إلى الأراضي القطرية.
فقد كان مبنى وزارة الخارجية الخميس المنصرم، مسرحا للقاء جمع وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، بالمستشار بوزارة شؤون الرئاسة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فارس المزروعي، كانت الأزمة الخليجية في قلب المباحثات، بحسب تأكيد وزير الخارجية الجزائرية.
كما استقبل أيضا مساهل وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة قطر سلطان بن سعد سلطان المريخي، وقال المسؤول الجزائري للصحفيين عقب هذا اللقاء، إن الزيارة جاءت لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وكذا تطورات الوضع في الخليج، ولا سيما ما تعلق بأزمة الدوحة وجيرانها، أما المريخي فقد أثنى على الموقف الجزائري، الذي وصفه بـ"المشرّف".
وجاء تصريح المريخي الذي قال فيه إن"الجزائر باعتبارها بلدا كبيرا ومؤثرا في العالم العربي، يمكنها أن تلعب دورًا في العلاقات العربية-العربية"، ليؤكد وجود رغبة لدى الدوحة في أن تلعب الجزائر دور الوسيط في هذه الأزمة، أو هكذا قرأ متابعون لهذا التصريح.
ويبدو أن إطلاق الوساطة الجزائرية أصبح مسألة وقت فقط، غير أن نجاحها يبقى مرهونا بتعاون جاد من قبل الدول المقاطعة لقطر، التي يبدو أنها لم تحقق أيا من الأهداف التي رسمتها عشية الخامس من جوان، والمتمثلة في ثني الدوحة عن بعض مواقفها الخارجية وكذا مراجعة سياستها الإعلامية، وهي المطالب التي رفضتها الدوحة جملة وتفصيلا، كونها اعتبرتها محاولة لفرض الوصاية عليها.