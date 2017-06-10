دخل مربو الدواجن في حالة استنفار قصوى بسبب ندرة الأعلاف الناتجة عن تقليص حصص المواد الأولية المستوردة، وهي الوضعية التي قد تتسبب في ارتفاع تاريخي لأسعار البيض واللحوم البيضاء.
الأزمة اندلعت مباشرة بعد تقليص حصة المواد الأولية التي تدخل في تصنيع الأعلاف والمتمثلة في الذرى والصوجا والفوسفات، وهي المواد التي كانت تدخل الجزائر بكمية تصل إلى 5 ملايين طن في العام لكن فجأة مع تطبيق سياسة التقشف وتقليص الواردات انخفضت الكمية إلى 2.5 مليون طن مع تقليص في عدد رخص استيراد هذه المواد، الأمر الذي انعكس مباشرة على سوق الأعلاف التي تعرف حاليا ندرة وخلقت هلعا وسط المصنعين ومربي الدواجن الذين دقوا ناقوس الخطر والأزمة ستكون وطنية.
وإذا أخذنا ولاية سطيف كنموذج باعتبارها من الولايات الرائدة في تصنيع الأعلاف وتربية الدواجن، فإن معالم الأزمة بدأت تظهر من خلال اقتراب العديد من المصانع من مرحلة الغلق الإجباري مع تعليق مصير مربي الدواجن الذين دخلوا في حالة استنفار. وحسب رئيس جمعية تربية الدواجن بولاية سطيف السيد قدور عصماني فإن الندرة كانت مفاجئة وهزت كيان مصنعي الأعلاف ومربي الدواجن على حد سواء فالأعلاف حاليا غير متوفرة في المستودعات ولا في الموانئ مما يعني أننا دخلنا في أزمة وطنية تمس كل الولايات لأن الكمية المستوردة انخفضت بشكل كبير ولا تحقق الاكتفاء، وحتى إن كانت عملية تحديد رخص الاستيراد واقتصارها على 167 مستورد وهو أمر مرحب به لكن القطاع بحاجة إلى تنظيم خاصة فيما يتعلق باستيراد "الدجاج الأم" والقضاء على فوضى السوق، والمربون الآن يقول عصماني بصدد استغلال المخزون وفي حالة استمرار الأزمة ستكون الخسائر وخيمة لأن قطع الأعلاف عن الدجاج لمدة 24 ساعة يعني الموت المحتوم.
ومن جهة أخرى، يقول السيد موسى بورقعة المستثمر في تصنيع الأعلاف إن الأزمة قد تتسبب في غلق العديد من المصانع وستضطر إلى تسريح العمال لأن المواد الأولية غير متوفرة. وحسب المختصين إذا استمرت الندرة فمن شأنها أن تنعكس سلبا على أسعار البيض واللحوم البيضاء فقد يصل سعر البيضة إلى 50 دج، وقد يصل سعر اللحم الأبيض إلى 1000 دج للكيلوغرام وينافس اللحوم الحمراء في الغلاء.
ولذلك فالنداء موجه من الناشطين في القطاع إلى الوصاية للتدخل في أسرع وقت لتوفير المواد الأولية لتصنيع الأعلاف وإلا فإن الأزمة ستزعزع قطاعي الدجاج والبيض وتصبح هذه المنتوجات من الكماليات التي يصعب الحصول عليها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1وزارة الداخلية تفكك "قنابل" موسم الاصطياف وتستنفر الولاة!
2التقشف يزحف نحو "السوسيال" وأموال الدعم
3هل باشرت الجزائر في إجراءات الوساطة في الأزمة الخليجية؟
4التحقيق في تسيير الأموال المحلية ومقاضاة المسيّرين المتورطين
5إقصاء 15 ألف مترشح نظامي من البكالوريا!
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
فضل الزيتونة والأزهر
صالح عوض
القدس.. حلقة وصل الغيب بالشهادة
حبيب راشدين
"ويل للعرب.." ها هو الشر قد اقترب
جمال لعلامي
"والفو".. راقدة وتمونجي!
حسين لقرع
ترامب يحلب الخليج
محمد الهادي الحسني
دين الجمال
سليم قلالة
حقيقة سكوتنا عن خسارة الفلاح...
صالح عوض
القدس في مرحلتها الثالثة.. دورة حضارية جديدة
معلومي ياسين
انتهت بطولة تايوان
عبد الناصر
"عُمرة" رياض محرز!
الفيديو
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
ندرة في مواد تصنيع الأعلاف تربك مربي الدواجن
ارتقاب صعود تاريخي لأسعار البيض واللحوم البيضاء
سمير مخربش
دخل مربو الدواجن في حالة استنفار قصوى بسبب ندرة الأعلاف الناتجة عن تقليص حصص المواد الأولية المستوردة، وهي الوضعية التي قد تتسبب في ارتفاع تاريخي لأسعار البيض واللحوم البيضاء.
تغطيات ذات صلة
الجيش والدرك يحجزان 170 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان وتمنراست
الجيش سيكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بسيادة الجزائر وأمنها
انطلاق تصحيح أوراق البكالوريا بعد عيد الفطر
ارتقاب صعود تاريخي لأسعار البيض واللحوم البيضاء
موسى صاري.. منظّر العلوم الشرعية في الجزائر
الأزمة اندلعت مباشرة بعد تقليص حصة المواد الأولية التي تدخل في تصنيع الأعلاف والمتمثلة في الذرى والصوجا والفوسفات، وهي المواد التي كانت تدخل الجزائر بكمية تصل إلى 5 ملايين طن في العام لكن فجأة مع تطبيق سياسة التقشف وتقليص الواردات انخفضت الكمية إلى 2.5 مليون طن مع تقليص في عدد رخص استيراد هذه المواد، الأمر الذي انعكس مباشرة على سوق الأعلاف التي تعرف حاليا ندرة وخلقت هلعا وسط المصنعين ومربي الدواجن الذين دقوا ناقوس الخطر والأزمة ستكون وطنية.
وإذا أخذنا ولاية سطيف كنموذج باعتبارها من الولايات الرائدة في تصنيع الأعلاف وتربية الدواجن، فإن معالم الأزمة بدأت تظهر من خلال اقتراب العديد من المصانع من مرحلة الغلق الإجباري مع تعليق مصير مربي الدواجن الذين دخلوا في حالة استنفار. وحسب رئيس جمعية تربية الدواجن بولاية سطيف السيد قدور عصماني فإن الندرة كانت مفاجئة وهزت كيان مصنعي الأعلاف ومربي الدواجن على حد سواء فالأعلاف حاليا غير متوفرة في المستودعات ولا في الموانئ مما يعني أننا دخلنا في أزمة وطنية تمس كل الولايات لأن الكمية المستوردة انخفضت بشكل كبير ولا تحقق الاكتفاء، وحتى إن كانت عملية تحديد رخص الاستيراد واقتصارها على 167 مستورد وهو أمر مرحب به لكن القطاع بحاجة إلى تنظيم خاصة فيما يتعلق باستيراد "الدجاج الأم" والقضاء على فوضى السوق، والمربون الآن يقول عصماني بصدد استغلال المخزون وفي حالة استمرار الأزمة ستكون الخسائر وخيمة لأن قطع الأعلاف عن الدجاج لمدة 24 ساعة يعني الموت المحتوم.
ومن جهة أخرى، يقول السيد موسى بورقعة المستثمر في تصنيع الأعلاف إن الأزمة قد تتسبب في غلق العديد من المصانع وستضطر إلى تسريح العمال لأن المواد الأولية غير متوفرة. وحسب المختصين إذا استمرت الندرة فمن شأنها أن تنعكس سلبا على أسعار البيض واللحوم البيضاء فقد يصل سعر البيضة إلى 50 دج، وقد يصل سعر اللحم الأبيض إلى 1000 دج للكيلوغرام وينافس اللحوم الحمراء في الغلاء.
ولذلك فالنداء موجه من الناشطين في القطاع إلى الوصاية للتدخل في أسرع وقت لتوفير المواد الأولية لتصنيع الأعلاف وإلا فإن الأزمة ستزعزع قطاعي الدجاج والبيض وتصبح هذه المنتوجات من الكماليات التي يصعب الحصول عليها.