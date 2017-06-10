تحول امتحان شهادة البكالوريا في الجزائر إلى هاجس يطارد المؤسسات الاقتصادية، والإدارات العمومية، التي تضطر على مدار الأيام التي يجتاز فيها الممتحنون الاختبار، إلى تعطيل آلة الإنتاج لديها، وتخفيض نسبة خدماتها، والسبب قطع الانترنت أو تخفيض سرعة التدفق، وهو ما جعل خبراء يتوقعون مصيرا غامضا، بل مجهولا للتجارة الإلكترونية في بلادنا.
وبرأي مختصين في مجال التكنولوجيات، لم توفر الجزائر بيئة ملائمة للاستثمار في المجال المعلوماتي بسبب مواجهتها لمشاكل التكنولوجيات الحديثة بحلول تقليدية بدائية، تعطل مصالح العديد من المستثمرين المحليين والأجانب، وما يعكس هذا الواقع اضطرابات تدفق الانترنت التي عرفتها الجزائر على مدار الخمسة أيام الفارطة، التي اجتاز فيها قرابة نصف مليون تلميذ امتحانهم المصيري في شهادة البكالوريا.
وبرأي الخبير يونس قرار، فإن الخسائر التي يتكبدها متعاملو الهاتف النقال، والشركات لا يمكن حسابها بدقة، لكن يمكن القول أنها تتعدى 200 مليار سنتيم في اليوم الواحد وألف مليار سنتيم في الخمسة أيام.
وقال قرار "مصالح وزارة التربية تمكنت من تجاوز الفضيحة التي وقعت في الدورة الفارطة، لكنها لاتزال تلجأ إلى قطع الانترنت كحل لمحاربة الغش الإلكتروني"، معتبرا أن الخسائر التي تكبدها المتعاملون في حال ما احتسبنا أن 20 مليون مشترك في خدمات الجيل الثالث يقومون باشتراكات بقيمة 100 دج للمشترك الواحد، وحرموا من هذه الخدمة خلال 5 أيام من البكالوريا، فإن الخسائر تقدر بـ1000 مليار سنتيم.
وذكر قرار، أن هذه الخسائر يضاف إليها تلك التي تلاحق المؤسسات كالبنوك، الوكالات السياحية، شركات النقل، والشركات الصناعية والإعلامية التي تستعمل شبكة الانترنيت في مجالات نشاطها كالرسائل البريدية. وأشار أن الخسائر المسجلة تختلف من شركة لأخرى حسب طبيعة النشاط ودرجة استعمال شبكة الانترنيت.
وأفاد الخبير أن الانترنيت باتت حياة المجتمع، وأي انقطاع قد يعزله عن العالم، مطالبا الحكومة بضرورة التفطن لهذا الأمر ووقف اللجوء إلى هذه الأساليب التقليدية في التعامل مع التطور التكنولوجي، لأنها سترهن مشروع الحكومة القائم على إرساء معالم التجارة الإلكترونية في بلادنا، لأن الخدمات الالكترونية من منظوره، لا تقبل أي خلل في المنظومة المعلوماتية، لأن أساس المعاملات يتم عن طريق كبسة زر.
ويرى يونس قرار أن الحكومة مطالبة بالتوفيق بين الخطابات والواقع للاستمرار في طريقها "الطويلة" نحو الحكومة الإلكترونية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1وزارة الداخلية تفكك "قنابل" موسم الاصطياف وتستنفر الولاة!
2التقشف يزحف نحو "السوسيال" وأموال الدعم
3هل باشرت الجزائر في إجراءات الوساطة في الأزمة الخليجية؟
4التحقيق في تسيير الأموال المحلية ومقاضاة المسيّرين المتورطين
5إقصاء 15 ألف مترشح نظامي من البكالوريا!
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
فضل الزيتونة والأزهر
صالح عوض
القدس.. حلقة وصل الغيب بالشهادة
حبيب راشدين
"ويل للعرب.." ها هو الشر قد اقترب
جمال لعلامي
"والفو".. راقدة وتمونجي!
حسين لقرع
ترامب يحلب الخليج
محمد الهادي الحسني
دين الجمال
سليم قلالة
حقيقة سكوتنا عن خسارة الفلاح...
صالح عوض
القدس في مرحلتها الثالثة.. دورة حضارية جديدة
معلومي ياسين
انتهت بطولة تايوان
عبد الناصر
"عُمرة" رياض محرز!
الفيديو
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
البكالوريا تعطل مصالح المواطنين وتشل المؤسسات الإدارية والاقتصادية
200 مليار خسارة عن كلّ يوم جرّاء قطع الإنترنت
إيمان. ع
تحول امتحان شهادة البكالوريا في الجزائر إلى هاجس يطارد المؤسسات الاقتصادية، والإدارات العمومية، التي تضطر على مدار الأيام التي يجتاز فيها الممتحنون الاختبار، إلى تعطيل آلة الإنتاج لديها، وتخفيض نسبة خدماتها، والسبب قطع الانترنت أو تخفيض سرعة التدفق، وهو ما جعل خبراء يتوقعون مصيرا غامضا، بل مجهولا للتجارة الإلكترونية في بلادنا.
تغطيات ذات صلة
الجيش والدرك يحجزان 170 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان وتمنراست
الجيش سيكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بسيادة الجزائر وأمنها
انطلاق تصحيح أوراق البكالوريا بعد عيد الفطر
ارتقاب صعود تاريخي لأسعار البيض واللحوم البيضاء
موسى صاري.. منظّر العلوم الشرعية في الجزائر
وبرأي مختصين في مجال التكنولوجيات، لم توفر الجزائر بيئة ملائمة للاستثمار في المجال المعلوماتي بسبب مواجهتها لمشاكل التكنولوجيات الحديثة بحلول تقليدية بدائية، تعطل مصالح العديد من المستثمرين المحليين والأجانب، وما يعكس هذا الواقع اضطرابات تدفق الانترنت التي عرفتها الجزائر على مدار الخمسة أيام الفارطة، التي اجتاز فيها قرابة نصف مليون تلميذ امتحانهم المصيري في شهادة البكالوريا.
وبرأي الخبير يونس قرار، فإن الخسائر التي يتكبدها متعاملو الهاتف النقال، والشركات لا يمكن حسابها بدقة، لكن يمكن القول أنها تتعدى 200 مليار سنتيم في اليوم الواحد وألف مليار سنتيم في الخمسة أيام.
وقال قرار "مصالح وزارة التربية تمكنت من تجاوز الفضيحة التي وقعت في الدورة الفارطة، لكنها لاتزال تلجأ إلى قطع الانترنت كحل لمحاربة الغش الإلكتروني"، معتبرا أن الخسائر التي تكبدها المتعاملون في حال ما احتسبنا أن 20 مليون مشترك في خدمات الجيل الثالث يقومون باشتراكات بقيمة 100 دج للمشترك الواحد، وحرموا من هذه الخدمة خلال 5 أيام من البكالوريا، فإن الخسائر تقدر بـ1000 مليار سنتيم.
وذكر قرار، أن هذه الخسائر يضاف إليها تلك التي تلاحق المؤسسات كالبنوك، الوكالات السياحية، شركات النقل، والشركات الصناعية والإعلامية التي تستعمل شبكة الانترنيت في مجالات نشاطها كالرسائل البريدية. وأشار أن الخسائر المسجلة تختلف من شركة لأخرى حسب طبيعة النشاط ودرجة استعمال شبكة الانترنيت.
وأفاد الخبير أن الانترنيت باتت حياة المجتمع، وأي انقطاع قد يعزله عن العالم، مطالبا الحكومة بضرورة التفطن لهذا الأمر ووقف اللجوء إلى هذه الأساليب التقليدية في التعامل مع التطور التكنولوجي، لأنها سترهن مشروع الحكومة القائم على إرساء معالم التجارة الإلكترونية في بلادنا، لأن الخدمات الالكترونية من منظوره، لا تقبل أي خلل في المنظومة المعلوماتية، لأن أساس المعاملات يتم عن طريق كبسة زر.
ويرى يونس قرار أن الحكومة مطالبة بالتوفيق بين الخطابات والواقع للاستمرار في طريقها "الطويلة" نحو الحكومة الإلكترونية.