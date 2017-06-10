ستنطلق، عملية التصحيح الفعلية أوراق المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا، بعد عيد الفطر المبارك، على أن يتم فتح مراكز التصحيح في 21 جوان الجاري، فيما أسرت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن وزارة التربية وجهت تعليمات لمديريات التربية للولايات، بضرورة التدقيق في عملية "التجميع" لتفادي أخطاء السنوات الماضية.
وشرعت مراكز التجميع عبر الوطن، في عملية التجميع الأولى، لأوراق المترشحين، من خلال نزع البيانات الأولية وتعويضها بالرموز، حفاظا على سرية الامتحان، بحيث استقبلت أمس الجمعة آخر أوراق الإجابات الخاصة باليوم الخامس والأخير من امتحان شهادة البكالوريا حسب الولايات المحددة من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. في وقت شددت الوزارة على إيلاء أهمية قصوى للتجميع من خلال مضاعفة عدد المؤطرين، بالمقابل قد تم حثهم على بذل مجهودات أكبر من خلال التدقيق في العمل لتفادي الوقوع في أخطاء السنوات الماضية، بعد تسجيل فوضى ببعض المراكز بسبب سوء التنظيم ونقص الخبرة المهنية.
وأضافت المصادر، أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أعطى تعليمات لمديريات التربية للولايات، بضرورة فتح مراكز التصحيح في 21 جوان الجاري، لتمكين الرؤساء من تشكيل الأمانة وتعيين أعضائها، وتنظيم جميع أمورهم، مع مراجعة الأساتذة لسلم التنقيط، على أن يتم الشروع في التصحيح "النموذجي" في 24 من نفس الشهر، غير أن التصحيح الفعلي سينطلق رسميا بعد عيد الفطر المبارك. ليتم الإعلان عن النتائج منتصف شهر جويلية المقبل عبر الموقع الرسمي لديوان المسابقات.
ومعلوم، أن مديريات التربية للولايات، قد استنجدت بأساتذة جدد، لتغطية العجز في الأساتذة المصححين، لاستكمال العملية في الآجال وتفادي التأخير، بغية الإعلان عن قوائم الناجحين في الوقت المحدد، في وقت تم اعتماد "التوقيت المستمر" للتصحيح الذي ينطلق في الساعة السابعة صباحا، ويمتد إلى الثانية زولا، فيما سيتم منح الحرية كاملة لرؤساء مراكز التصحيح لاختيار التوقيت المناسب، كالعمل ليلا بعد الساعة الثامنة مساء، بالنسبة للذين يتعذر عليهم العمل نهارا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1وزارة الداخلية تفكك "قنابل" موسم الاصطياف وتستنفر الولاة!
2التقشف يزحف نحو "السوسيال" وأموال الدعم
3هل باشرت الجزائر في إجراءات الوساطة في الأزمة الخليجية؟
4التحقيق في تسيير الأموال المحلية ومقاضاة المسيّرين المتورطين
5إقصاء 15 ألف مترشح نظامي من البكالوريا!
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
فضل الزيتونة والأزهر
صالح عوض
القدس.. حلقة وصل الغيب بالشهادة
حبيب راشدين
"ويل للعرب.." ها هو الشر قد اقترب
جمال لعلامي
"والفو".. راقدة وتمونجي!
حسين لقرع
ترامب يحلب الخليج
محمد الهادي الحسني
دين الجمال
سليم قلالة
حقيقة سكوتنا عن خسارة الفلاح...
صالح عوض
القدس في مرحلتها الثالثة.. دورة حضارية جديدة
معلومي ياسين
انتهت بطولة تايوان
عبد الناصر
"عُمرة" رياض محرز!
الفيديو
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
مراكز التصحيح تفتح الأربعاء القادم لمراجعة سلم التنقيط
انطلاق تصحيح أوراق البكالوريا بعد عيد الفطر
نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
ستنطلق، عملية التصحيح الفعلية أوراق المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا، بعد عيد الفطر المبارك، على أن يتم فتح مراكز التصحيح في 21 جوان الجاري، فيما أسرت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن وزارة التربية وجهت تعليمات لمديريات التربية للولايات، بضرورة التدقيق في عملية "التجميع" لتفادي أخطاء السنوات الماضية.
تغطيات ذات صلة
الجيش والدرك يحجزان 170 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان وتمنراست
الجيش سيكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بسيادة الجزائر وأمنها
انطلاق تصحيح أوراق البكالوريا بعد عيد الفطر
ارتقاب صعود تاريخي لأسعار البيض واللحوم البيضاء
موسى صاري.. منظّر العلوم الشرعية في الجزائر
وشرعت مراكز التجميع عبر الوطن، في عملية التجميع الأولى، لأوراق المترشحين، من خلال نزع البيانات الأولية وتعويضها بالرموز، حفاظا على سرية الامتحان، بحيث استقبلت أمس الجمعة آخر أوراق الإجابات الخاصة باليوم الخامس والأخير من امتحان شهادة البكالوريا حسب الولايات المحددة من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. في وقت شددت الوزارة على إيلاء أهمية قصوى للتجميع من خلال مضاعفة عدد المؤطرين، بالمقابل قد تم حثهم على بذل مجهودات أكبر من خلال التدقيق في العمل لتفادي الوقوع في أخطاء السنوات الماضية، بعد تسجيل فوضى ببعض المراكز بسبب سوء التنظيم ونقص الخبرة المهنية.
وأضافت المصادر، أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أعطى تعليمات لمديريات التربية للولايات، بضرورة فتح مراكز التصحيح في 21 جوان الجاري، لتمكين الرؤساء من تشكيل الأمانة وتعيين أعضائها، وتنظيم جميع أمورهم، مع مراجعة الأساتذة لسلم التنقيط، على أن يتم الشروع في التصحيح "النموذجي" في 24 من نفس الشهر، غير أن التصحيح الفعلي سينطلق رسميا بعد عيد الفطر المبارك. ليتم الإعلان عن النتائج منتصف شهر جويلية المقبل عبر الموقع الرسمي لديوان المسابقات.
ومعلوم، أن مديريات التربية للولايات، قد استنجدت بأساتذة جدد، لتغطية العجز في الأساتذة المصححين، لاستكمال العملية في الآجال وتفادي التأخير، بغية الإعلان عن قوائم الناجحين في الوقت المحدد، في وقت تم اعتماد "التوقيت المستمر" للتصحيح الذي ينطلق في الساعة السابعة صباحا، ويمتد إلى الثانية زولا، فيما سيتم منح الحرية كاملة لرؤساء مراكز التصحيح لاختيار التوقيت المناسب، كالعمل ليلا بعد الساعة الثامنة مساء، بالنسبة للذين يتعذر عليهم العمل نهارا.