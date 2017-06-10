مراكز التصحيح تفتح الأربعاء القادم لمراجعة سلم التنقيط انطلاق تصحيح أوراق البكالوريا بعد عيد الفطر

ستنطلق، عملية التصحيح الفعلية أوراق المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا، بعد عيد الفطر المبارك، على أن يتم فتح مراكز التصحيح في 21 جوان الجاري، فيما أسرت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن وزارة التربية وجهت تعليمات لمديريات التربية للولايات، بضرورة التدقيق في عملية "التجميع" لتفادي أخطاء السنوات الماضية.

وشرعت مراكز التجميع عبر الوطن، في عملية التجميع الأولى، لأوراق المترشحين، من خلال نزع البيانات الأولية وتعويضها بالرموز، حفاظا على سرية الامتحان، بحيث استقبلت أمس الجمعة آخر أوراق الإجابات الخاصة باليوم الخامس والأخير من امتحان شهادة البكالوريا حسب الولايات المحددة من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. في وقت شددت الوزارة على إيلاء أهمية قصوى للتجميع من خلال مضاعفة عدد المؤطرين، بالمقابل قد تم حثهم على بذل مجهودات أكبر من خلال التدقيق في العمل لتفادي الوقوع في أخطاء السنوات الماضية، بعد تسجيل فوضى ببعض المراكز بسبب سوء التنظيم ونقص الخبرة المهنية.

وأضافت المصادر، أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أعطى تعليمات لمديريات التربية للولايات، بضرورة فتح مراكز التصحيح في 21 جوان الجاري، لتمكين الرؤساء من تشكيل الأمانة وتعيين أعضائها، وتنظيم جميع أمورهم، مع مراجعة الأساتذة لسلم التنقيط، على أن يتم الشروع في التصحيح "النموذجي" في 24 من نفس الشهر، غير أن التصحيح الفعلي سينطلق رسميا بعد عيد الفطر المبارك. ليتم الإعلان عن النتائج منتصف شهر جويلية المقبل عبر الموقع الرسمي لديوان المسابقات.

ومعلوم، أن مديريات التربية للولايات، قد استنجدت بأساتذة جدد، لتغطية العجز في الأساتذة المصححين، لاستكمال العملية في الآجال وتفادي التأخير، بغية الإعلان عن قوائم الناجحين في الوقت المحدد، في وقت تم اعتماد "التوقيت المستمر" للتصحيح الذي ينطلق في الساعة السابعة صباحا، ويمتد إلى الثانية زولا، فيما سيتم منح الحرية كاملة لرؤساء مراكز التصحيح لاختيار التوقيت المناسب، كالعمل ليلا بعد الساعة الثامنة مساء، بالنسبة للذين يتعذر عليهم العمل نهارا.