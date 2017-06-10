في إطار حماية الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة الجيش والدرك يحجزان 170 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان وتمنراست

حجز عناصر الدرك الوطني والأمن الوطني، الجمعة بمغنية بولاية تلمسان، 150 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، كمية أخرى بتمنراست تقدر بـ20 كيلوغرام, حسب ما أفاد به السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان الذي نشر بموقع وزارة الدفاع الوطني، السبت، "أنه في إطار حماية الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجز عناصر الدرك الوطني والأمن الوطني الجمعة، بمغنية، الناحية العسكرية الثانية، قنطار و نصف "150 كلغ"، من الكيف المعالج، فيما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي كمية أخرى بتمنراست تقدر ب20 كيلوغرام".

وأوضح البيان، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لجانت بالناحية العسكرية الرابعة، أحبطت "محاولة اختراق الحدود الوطنية من طرف مركبة رباعية الدفع قادمة من الأراضي الليبية، كان على متنها خمسة (5) أشخاص".

من جهة أخرى, حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة "شاحنة محملة بـ7500 لتر من زيت المائدة كانت موجهة للتهريب".