بعد تعرضه للإيقاف لفترة وجيزة "الجزيرة" تستعيد حسابها على تويتر

قالت شبكة الجزيرة القطرية، السبت، إن حسابها الرئيسي باللغة العربية على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي عاد للعمل بعد أن تعرض للإيقاف لفترة وجيزة، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وقال مصدر في الشبكة، إن مشكلة فنية هي السبب في انقطاع بث الحساب. والجزيرة في وسط خلاف يشمل مقاطعة دبلوماسية واقتصادية بين قطر ودول عربية.

وقالت الجزيرة في وقت سابق على أحد حساباتها الأخرى على تويتر تنقل من خلاله الأخبار العاجلة: "نلفت عناية متابعينا إلى أن حساب #الجزيرة في تويتر (@ajarabic) متوقف حالياً بسبب ما يبدو أنها حملة منظمة ويجري عمل اللازم لإعادته للخدمة"، دون تحديد من يقف وراء تلك الحملة.

لكن الحساب عاد للعمل في وقت لاحق ونشر الحساب الآخر رسالة تقول: "نلفت عناية متابعينا إلى أن حساب #الجزيرة الرئيسي في تويتر (@ajarabic) عاد للاشتغال مجدداً".

ولم يتسن الحصول على تعليق من تويتر.

والجزيرة هي المحطة الفضائية الرئيسية التي تبث من قطر التي تعرضت لمقاطعة دبلوماسية واقتصادية من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في أزمة تهدد استقرار المنطقة.

واتهمت تلك الدول قطر بدعم إسلاميين متشددين، وهو ما تنفيه الدوحة، كما انتقدت الجزيرة ووصفتها بأنها بوق للإرهاب ووسيلة للتدخل في شؤونها.

ورفضت الشبكة تلك الاتهامات وقالت إنها ستحافظ على سياستها التحريرية المستقلة.

وقالت الجزيرة في الثامن من جوان، إنها تتصدى لهجوم إلكتروني واسع النطاق تعرضت له إلا أن كل مؤسساتها ظلت تعمل.