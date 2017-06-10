قالت شبكة الجزيرة القطرية، السبت، إن حسابها الرئيسي باللغة العربية على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي عاد للعمل بعد أن تعرض للإيقاف لفترة وجيزة، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
وقال مصدر في الشبكة، إن مشكلة فنية هي السبب في انقطاع بث الحساب. والجزيرة في وسط خلاف يشمل مقاطعة دبلوماسية واقتصادية بين قطر ودول عربية.
وقالت الجزيرة في وقت سابق على أحد حساباتها الأخرى على تويتر تنقل من خلاله الأخبار العاجلة: "نلفت عناية متابعينا إلى أن حساب #الجزيرة في تويتر (@ajarabic) متوقف حالياً بسبب ما يبدو أنها حملة منظمة ويجري عمل اللازم لإعادته للخدمة"، دون تحديد من يقف وراء تلك الحملة.
لكن الحساب عاد للعمل في وقت لاحق ونشر الحساب الآخر رسالة تقول: "نلفت عناية متابعينا إلى أن حساب #الجزيرة الرئيسي في تويتر (@ajarabic) عاد للاشتغال مجدداً".
ولم يتسن الحصول على تعليق من تويتر.
والجزيرة هي المحطة الفضائية الرئيسية التي تبث من قطر التي تعرضت لمقاطعة دبلوماسية واقتصادية من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في أزمة تهدد استقرار المنطقة.
واتهمت تلك الدول قطر بدعم إسلاميين متشددين، وهو ما تنفيه الدوحة، كما انتقدت الجزيرة ووصفتها بأنها بوق للإرهاب ووسيلة للتدخل في شؤونها.
ورفضت الشبكة تلك الاتهامات وقالت إنها ستحافظ على سياستها التحريرية المستقلة.
وقالت الجزيرة في الثامن من جوان، إنها تتصدى لهجوم إلكتروني واسع النطاق تعرضت له إلا أن كل مؤسساتها ظلت تعمل.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1تنظيمٌ إرهابي.. أم يجسّد وسطية الإسلام؟
2مواجهات بين المتظاهرين والأمن المغربي في الحسيمة
3إصابة ثلاثة وفقدان سبعة في تصادم مدمرة أمريكية بسفينة
4وفاة هلموت كول مهندس توحيد ألمانيا
5استشهاد ثلاثة فلسطينيين بعد تنفيذهم عمليتين في القدس
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
فضل الزيتونة والأزهر
صالح عوض
القدس.. حلقة وصل الغيب بالشهادة
حبيب راشدين
"ويل للعرب.." ها هو الشر قد اقترب
جمال لعلامي
"والفو".. راقدة وتمونجي!
حسين لقرع
ترامب يحلب الخليج
محمد الهادي الحسني
دين الجمال
سليم قلالة
حقيقة سكوتنا عن خسارة الفلاح...
صالح عوض
القدس في مرحلتها الثالثة.. دورة حضارية جديدة
معلومي ياسين
انتهت بطولة تايوان
عبد الناصر
"عُمرة" رياض محرز!
الفيديو
مئات المخطوطات النادرة تهاجر من عمق الصحراء إلى العاصمة الموريتانية
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بعد تعرضه للإيقاف لفترة وجيزة
"الجزيرة" تستعيد حسابها على تويتر
وكالات - الشروق أونلاين
قالت شبكة الجزيرة القطرية، السبت، إن حسابها الرئيسي باللغة العربية على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي عاد للعمل بعد أن تعرض للإيقاف لفترة وجيزة، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
تغطيات ذات صلة
ظريف بالجزائر لبحث أزمة الخليج
السعودية ترفض إقامة قواعد عسكرية تركية على أراضيها
"الجزيرة" تستعيد حسابها على تويتر
السعودية لباكستان: هل أنتم معنا أم مع قطر؟
مصر: إحالة أوراق 31 متهماً للمفتي في قضية اغتيال النائب العام
وقال مصدر في الشبكة، إن مشكلة فنية هي السبب في انقطاع بث الحساب. والجزيرة في وسط خلاف يشمل مقاطعة دبلوماسية واقتصادية بين قطر ودول عربية.
وقالت الجزيرة في وقت سابق على أحد حساباتها الأخرى على تويتر تنقل من خلاله الأخبار العاجلة: "نلفت عناية متابعينا إلى أن حساب #الجزيرة في تويتر (@ajarabic) متوقف حالياً بسبب ما يبدو أنها حملة منظمة ويجري عمل اللازم لإعادته للخدمة"، دون تحديد من يقف وراء تلك الحملة.
لكن الحساب عاد للعمل في وقت لاحق ونشر الحساب الآخر رسالة تقول: "نلفت عناية متابعينا إلى أن حساب #الجزيرة الرئيسي في تويتر (@ajarabic) عاد للاشتغال مجدداً".
ولم يتسن الحصول على تعليق من تويتر.
والجزيرة هي المحطة الفضائية الرئيسية التي تبث من قطر التي تعرضت لمقاطعة دبلوماسية واقتصادية من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في أزمة تهدد استقرار المنطقة.
واتهمت تلك الدول قطر بدعم إسلاميين متشددين، وهو ما تنفيه الدوحة، كما انتقدت الجزيرة ووصفتها بأنها بوق للإرهاب ووسيلة للتدخل في شؤونها.
ورفضت الشبكة تلك الاتهامات وقالت إنها ستحافظ على سياستها التحريرية المستقلة.
وقالت الجزيرة في الثامن من جوان، إنها تتصدى لهجوم إلكتروني واسع النطاق تعرضت له إلا أن كل مؤسساتها ظلت تعمل.