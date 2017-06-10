قررت وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي تقديم تاريخ دفع منح المعاشات المتقاعدين لهذا الشهر وذلك تحسبا لعيد الفطر المبارك حسب ما علم هذا السبت لدى الوزارة.
وأوضح ذات المصدر أنه تقرر صب هذه المنح يوم 20 جوان الجاري بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون منحهم عادة يومي 20 و22 من كل شهر ويوم 21 جوان الجاري بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضونها عادة يومي 24 و26 من كل شهر.
وتتم هذه العملية بالتنسيق بين مصالح الصندوق الوطني للتقاعد و مصالح بريد الجزائر قصد السماح لهذه الفئة من تلبية حاجيات العيد .
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تقديم دفع معاشات المتقاعدين
واج
قررت وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي تقديم تاريخ دفع منح المعاشات المتقاعدين لهذا الشهر وذلك تحسبا لعيد الفطر المبارك حسب ما علم هذا السبت لدى الوزارة.
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وأوضح ذات المصدر أنه تقرر صب هذه المنح يوم 20 جوان الجاري بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون منحهم عادة يومي 20 و22 من كل شهر ويوم 21 جوان الجاري بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضونها عادة يومي 24 و26 من كل شهر.
وتتم هذه العملية بالتنسيق بين مصالح الصندوق الوطني للتقاعد و مصالح بريد الجزائر قصد السماح لهذه الفئة من تلبية حاجيات العيد .