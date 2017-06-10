تقديم دفع معاشات المتقاعدين

date 2017/06/17 views 388 comments 0
author-picture

icon-writer واج

قررت وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي تقديم تاريخ دفع منح المعاشات المتقاعدين لهذا الشهر وذلك تحسبا لعيد الفطر المبارك حسب ما علم هذا السبت لدى الوزارة.

icon-links تغطيات ذات صلة

وأوضح ذات المصدر أنه تقرر صب هذه المنح يوم 20 جوان الجاري بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون منحهم عادة يومي 20 و22 من كل شهر ويوم 21 جوان الجاري بالنسبة للمتقاعدين الذين  يتقاضونها عادة يومي 24 و26 من كل  شهر.

وتتم هذه العملية بالتنسيق بين مصالح الصندوق الوطني للتقاعد و مصالح بريد الجزائر قصد السماح لهذه الفئة من تلبية حاجيات العيد .

icon-tags
  • print