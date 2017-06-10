رداً على طلب من أنقرة السعودية ترفض إقامة قواعد عسكرية تركية على أراضيها

أعلنت السعودية، السبت، أنها لن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها وأنها ليست بحاجة لمثل هذه القواعد، وذلك رداً على عرض بهذا الخصوص تقدمت به أنقرة، كما أوردت وكالة فرانس برس.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول، أن المملكة "لا يمكن أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها".

وأضاف أن "المملكة ليست في حاجة إلى ذلك وقواتها المسلحة وقدراتها العسكرية في أفضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة إنجيرليك في تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، الجمعة، أنه عرض على الملك سلمان بن عبد العزيز إنشاء قاعدة عسكرية تركية في السعودية، حسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف أردوغان، إن الملك سلمان تعهد بتقييم الأمر، وأن الرد لم يأت لغاية الآن.