أعلنت وزارة الدفاع الوطني، الأحد، أن عملية الجيش قبل أسبوع بكل من ولايتي قسنطينة وسكيكدة أسفرت عن مقتل ثلاثة إرهابيين والقبض على ثلاثة أخرين، إلى جانب تسليم آخر لنفسه وتوقيف ثمانية عناصر لدعم الإرهاب.
وجاء في بيان للوزارة أن "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال لمعلومات قدمها الإرهابي "ب. فيصل" المكنى "أبو سفيان" الذي سلم نفسه صباح اليوم 17 جوان 2017 للسلطات العسكرية بسكيكدة ، وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، استرجعت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مسدسا رشاشا آخر من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة، تعود للإرهابي "م.عمر" المكنى "القعقاع"، الذي تم إلقاء القبض عليه بقسنطينة يوم 11 جوان 2017".
واوضح "لترتفع بذلك حصيلة العملية التي باشرتها قوات الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بكل من قسنطينة وسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة، صبيحة يوم 11 جوان 2017 إلى القضاء على ثلاثة إرهابيين وإلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين آخرين وثمانية عناصر دعم للجماعات الإرهابية وتسليم إرهابي آخر نفسه".
ووفق البيان "كما مكنت هذه العملية من استرجاع كمية من الأسلحة: ثلاثة مسدسات من نوع كلاشنيكوف ومسدسين آليين وكمية من الذخيرة ووسائل الإتصال ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة. فيما لا تزال عملية البحث والتحري متواصلة".
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تحييد 7 إرهابيين بقسنطينة وسكيكدة
ع.ب
أعلنت وزارة الدفاع الوطني، الأحد، أن عملية الجيش قبل أسبوع بكل من ولايتي قسنطينة وسكيكدة أسفرت عن مقتل ثلاثة إرهابيين والقبض على ثلاثة أخرين، إلى جانب تسليم آخر لنفسه وتوقيف ثمانية عناصر لدعم الإرهاب.
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وجاء في بيان للوزارة أن "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال لمعلومات قدمها الإرهابي "ب. فيصل" المكنى "أبو سفيان" الذي سلم نفسه صباح اليوم 17 جوان 2017 للسلطات العسكرية بسكيكدة ، وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، استرجعت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مسدسا رشاشا آخر من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة، تعود للإرهابي "م.عمر" المكنى "القعقاع"، الذي تم إلقاء القبض عليه بقسنطينة يوم 11 جوان 2017".
واوضح "لترتفع بذلك حصيلة العملية التي باشرتها قوات الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بكل من قسنطينة وسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة، صبيحة يوم 11 جوان 2017 إلى القضاء على ثلاثة إرهابيين وإلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين آخرين وثمانية عناصر دعم للجماعات الإرهابية وتسليم إرهابي آخر نفسه".
ووفق البيان "كما مكنت هذه العملية من استرجاع كمية من الأسلحة: ثلاثة مسدسات من نوع كلاشنيكوف ومسدسين آليين وكمية من الذخيرة ووسائل الإتصال ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة. فيما لا تزال عملية البحث والتحري متواصلة".