الممثل صالح أوقروت، يفجر قنبلة ويكشف: "عاشور العاشر" لم يمت.. وانتظروا المفاجأة في الحلقات القادمة!؟

تفاجأ الفنان المخضرم صالح أوقروت، بطل السلسلة الكوميدية الضخمة "السلطان عاشور العاشر 2" ، بالضجة الكبيرة التي أحدثتها حلقة موت "عاشور العاشر"، مؤكدا أن ذلك راجع لصدق واحترافية الممثلين والمخرجين والتقنيين في عملهم، وهو ما جعل المشاهدين يتفاعلون بقوة مع المشهد الدراماتيكي المأساوي لوفاة السلطان "عاشور" ودفنه.

وفي فيديو حواري مباشر نشره الفكاهي المعروف إبراهيم "إربا إربا" على صفحته في "الفايسبوك"، سهرة الجمعة، أوضح "صويلح" قائلا: "بعد بث حلقة موت عاشور تلقيت اتصالات عديدة، هناك من قال لي إن المسلسل بات مملا وسلسلة "السلطان عاشور العاشر" بلا "عاشور العاشر" ليس لها أي طعم وذوق، ومنهم من تساءل إن كنت سأعود للتمثيل، أم إنه آخر دور لي، وهذا دليل على نجاح العمل".

وفجّر أوقروت مفاجأة من العيار الثقيل لم يتوقعها الجميع، بقوله إن "عاشور العاشر" لم يمت في أحداث المسلسل، مضيفا: "سأفصح لكم عن سرّ "عاشور العاشر" لم يتوف، لقد قام بالتخطيط لمكيدة ضد الوزير وحاشية السلطان لمعرفة أعدائه، هناك مفاجأة تخبئها الحلقات القادمة، انتظرونا وستعرفون ما هي.. !!".

وعن رأيه في الممثل علي شرف "رجلاوي" الذي يصنع الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب "عاشور العاشر" عن إعجابه الكبير بخادمه في القصر، مرجعا تألقه وتميزه هذا الموسم إلى المخرج جعفر قاسم، الذي كان سببا في اكتشافه، وفي موضوع آخر، لم يستبعد "صويلح" عودة سيتكوم "جمعي فاميلي" من جديد مستقبلا، بعد 3 مواسم كاملة، وهذا في حالة توفرت الظروف والامكانيات المادية والبشرية للعمل، حسبه.