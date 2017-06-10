الجزائريون سيصومون أطول يوم هذا الأربعاء

سيكون الجزائريون، الأربعاء القادم، على موعد مع أطول يوم خلال السنة، وجاء هذه المرة مصادفا لشهر رمضان، حيث يعرف هذا اليوم فلكيا بالانقلاب الصيفي وهو أول أيام الصيف.

ويصادف يوم الأربعاء القادم الـ21 جوان و26 رمضان 2017، ويبقى للجزائريين وسكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية، من المسلمين، 4 أيام من الشهر الكريم في فصل الصيف.

وستسقط أشعة الشمس عموديا على مدار السرطان، ونظرا إلى تزامنه مع أواخر شهر رمضان الكريم، فإن الشمس ستبلغ أعلى ارتفاع لها في كبد سماء الجزائر العاصمة، بزاوية 77 درجة نحو منتصف النهار ومنصف النهار وخمسين دقيقة بالتوقيت المحلي.

ووحسب بيان الجمعية العلمية الفلكية "البوزجاني" بالمدية، فإن مدة كل من النهار والصيام تتعلقان فلكيا بالزمان بالموقع الجغرافي للمكان ويعني "خطوط الطول ودوائر العرض"، حيث تزيد صيفا كلما اتجهنا شمالا على سطح الكرة الأرضية، وتبلغ مدة النهار في الجزائر العاصمة وضواحيها 14ساعة و40 دقيقة، كما سيصوم سكان العاصمة نحو 16ساعة و35 دقيقة وهي أطول مدة بالمقارنة مع مدة الصوم في هذا اليوم عبر العالم العربي.

ومع العلم، فإن أطول ساعات الصوم يوم الأربعاء القادم، ستكون في شمال فلندا بحوالي 23 ساعة، تليهاالسويد وإسلندا 22 ساعة والدنمارك والنرويج بـ21ساعة، أما في فرنسا وألمانيا وانجلترا، فستصل إلى 19ساعة، وفي الدول العربية متوسط ساعات الصوم خلال يوم 26 رمضان الجاري، تدور في حدود الـ15ساعة. وتأتي بعد الجزائر العاصمة، الرباط بالمغرب.