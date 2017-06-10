يستعد المخرج أحمد رزاق بعد عمل "الصاعدون إلى الأسفل" والنجاح الذي حققه عمله المسرحي الأخير "طرشاقة" لتقديم العرض الشرفي الأول لمسرحية جديدة بعنوان "كشرودة" سهرة اليوم بالمسرح الجهوي لمستغانم (جيلالي بن عبد الحليم)، على أن تقوم "كشرودة" بجولة وطنية شهر جويلية الداخل.
وتحكي مسرحية "كشرودة" التي ينتجها "المسرح الجهوي لسوق أهراس" حسب ملخص العمل أنّ قدر "كشرودة" اختار أن تولد في بلد في الجنوب في العام 2098، وهي السنة التي يتوقع فيها نهاية البترول أو "الذهب الأسود" والإعلان عن استنزاف احتياطات الغاز.
ومسرحية "كشرودة" يضيف كاتب الملخص أنّها كما "طرشاقة" والمسرحيات السابقة التي قدمها أحمد رزاق، وعبارة عن رحلة في المجتمع ما بعد البترول، كما أنّها عبارة عن شهادة حقيقية عن واقع بائس وميؤوس منه، وتصوير للفقر والبؤس القاتل، من خلال توظيف عناصر يوثقها النصّ الذي يتحدث عن شركة تعتمد على نموذج اقتصادي واحد.
وجاء في الملخص أيضا: "لا يمكن القول إنّها زراعية أو فلاحية.. يمكن تبادل الأراضي الزراعية بالسراويل لسبب بسيط. وسوف لن يعني هذا أنّها زراعية.
ويشير الملخص أنّ السراويل التي سيتم تجسيدها رمز للبورجوازية و"البريستيج"، والأوفر حظا ينتظر وفاة والده من أجل أن يرث ما كان يملكه.. يمكننا أن نعيش حقا؟.
ويشارك في تجسيد أحداث المسرحية عديد الممثلين على غرار لبنى نوي، صبرينة قوريشي، رياض جفافالية، قراح هشام، عتروس زهير، علي عشّي، طارق بوروينة، لعربي بهلول ومحمد حاوس.
ويأتي إنتاج "كشرودة" بعد نجاح إعلامي باهر حققته "طرشاقة" (إنتاج المسرح الوطني الجزائري 2016) للمخرج أحمد رزاق والتي توجت بجائزة أحسن عرض متكامل في اختتام الطبعة الـ 11 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف، كما قدمت منها عشرات العروض بمسارح الوطن وصوّر فيها المخرج ثنائية الحب والسلطة من خلال أعود الثقاب.
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حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
يستعد المخرج أحمد رزاق بعد عمل "الصاعدون إلى الأسفل" والنجاح الذي حققه عمله المسرحي الأخير "طرشاقة" لتقديم العرض الشرفي الأول لمسرحية جديدة بعنوان "كشرودة" سهرة اليوم بالمسرح الجهوي لمستغانم (جيلالي بن عبد الحليم)، على أن تقوم "كشرودة" بجولة وطنية شهر جويلية الداخل.
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وتحكي مسرحية "كشرودة" التي ينتجها "المسرح الجهوي لسوق أهراس" حسب ملخص العمل أنّ قدر "كشرودة" اختار أن تولد في بلد في الجنوب في العام 2098، وهي السنة التي يتوقع فيها نهاية البترول أو "الذهب الأسود" والإعلان عن استنزاف احتياطات الغاز.
ومسرحية "كشرودة" يضيف كاتب الملخص أنّها كما "طرشاقة" والمسرحيات السابقة التي قدمها أحمد رزاق، وعبارة عن رحلة في المجتمع ما بعد البترول، كما أنّها عبارة عن شهادة حقيقية عن واقع بائس وميؤوس منه، وتصوير للفقر والبؤس القاتل، من خلال توظيف عناصر يوثقها النصّ الذي يتحدث عن شركة تعتمد على نموذج اقتصادي واحد.
وجاء في الملخص أيضا: "لا يمكن القول إنّها زراعية أو فلاحية.. يمكن تبادل الأراضي الزراعية بالسراويل لسبب بسيط. وسوف لن يعني هذا أنّها زراعية.
ويشير الملخص أنّ السراويل التي سيتم تجسيدها رمز للبورجوازية و"البريستيج"، والأوفر حظا ينتظر وفاة والده من أجل أن يرث ما كان يملكه.. يمكننا أن نعيش حقا؟.
ويشارك في تجسيد أحداث المسرحية عديد الممثلين على غرار لبنى نوي، صبرينة قوريشي، رياض جفافالية، قراح هشام، عتروس زهير، علي عشّي، طارق بوروينة، لعربي بهلول ومحمد حاوس.
ويأتي إنتاج "كشرودة" بعد نجاح إعلامي باهر حققته "طرشاقة" (إنتاج المسرح الوطني الجزائري 2016) للمخرج أحمد رزاق والتي توجت بجائزة أحسن عرض متكامل في اختتام الطبعة الـ 11 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف، كما قدمت منها عشرات العروض بمسارح الوطن وصوّر فيها المخرج ثنائية الحب والسلطة من خلال أعود الثقاب.