في خرجة إعلامية نادرة، ظهر مغني الراي محمد بن شنات الشهير بأغنية (واي واي) على شاشة "الشروق" العامة وبالضبط في برنامج "راديو أف أم"، معلنا عن ندمه لما قدمه سابقا من أغانٍ، ومشيرا إلى أنه تغير وأصبح أكثر نضجا في اختيار كلماته بهدف دخول كل البيوت وسماع أغانيه من طرف جميع أفراد العائلة !
هذا التصريح، فسّره البعض بما يشبه "التوبة" أو الندم على أغنية "الواي واي" الشهيرة والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، لكنه لاق بسببها انتقادات شديدة، ليس فقط من طرف الجمهور الذي لا يستمع إلى الراي، وإنما حتى من مغنين مشهورين لهذا النوع وفي مقدمتهم والد صاحب الأغنية وهو الفنان هواري بن شنات، هذا الأخير الذي كان محور الحديث الأكثر إثارة للجدل في البرنامج، حيث سئل محمد بن شنات عن علاقته بوالده وما إذا كان صحيحا أنه قد تم طرده من البيت فرد: "هذه مجرد شائعات، علاقتي بوالدي الفنان هواري بن شنات قائمة على الحب والاحترام، وأنا أستمع إلى نصائحه بشكل دائم، وهو الذي كان سببا في ابتعادي عن أغاني الواي واي أو الأغاني التافهة في الفترة الماضية، حيث طالبني باختيار الكلمات والألحان جيدا".
محمد بن شنات اعترف أنه كان يغني أي شيء وهو نادم على ذلك، وتوجه برسالة إلى الجمهور قائلا: "صدقوني لقد تغيرت وأطلب المعذرة من الجميع، سامحوني فحتى الله عز وجل يغفر ويسامح".
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محمد بن شنات في خرجة نادرة عبر برنامج "راديو أف أم" على الشروق:
ندمت على أغنية الـ(واي واي).. ووالدي لم يطردني من البيت!
يوسف الحاج
في خرجة إعلامية نادرة، ظهر مغني الراي محمد بن شنات الشهير بأغنية (واي واي) على شاشة "الشروق" العامة وبالضبط في برنامج "راديو أف أم"، معلنا عن ندمه لما قدمه سابقا من أغانٍ، ومشيرا إلى أنه تغير وأصبح أكثر نضجا في اختيار كلماته بهدف دخول كل البيوت وسماع أغانيه من طرف جميع أفراد العائلة !
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هذا التصريح، فسّره البعض بما يشبه "التوبة" أو الندم على أغنية "الواي واي" الشهيرة والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، لكنه لاق بسببها انتقادات شديدة، ليس فقط من طرف الجمهور الذي لا يستمع إلى الراي، وإنما حتى من مغنين مشهورين لهذا النوع وفي مقدمتهم والد صاحب الأغنية وهو الفنان هواري بن شنات، هذا الأخير الذي كان محور الحديث الأكثر إثارة للجدل في البرنامج، حيث سئل محمد بن شنات عن علاقته بوالده وما إذا كان صحيحا أنه قد تم طرده من البيت فرد: "هذه مجرد شائعات، علاقتي بوالدي الفنان هواري بن شنات قائمة على الحب والاحترام، وأنا أستمع إلى نصائحه بشكل دائم، وهو الذي كان سببا في ابتعادي عن أغاني الواي واي أو الأغاني التافهة في الفترة الماضية، حيث طالبني باختيار الكلمات والألحان جيدا".
محمد بن شنات اعترف أنه كان يغني أي شيء وهو نادم على ذلك، وتوجه برسالة إلى الجمهور قائلا: "صدقوني لقد تغيرت وأطلب المعذرة من الجميع، سامحوني فحتى الله عز وجل يغفر ويسامح".