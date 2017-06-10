وزير التجارة: ندرة الإسمنت مشكل ظرفي سببه فترة الصيانة

كشف وزير التجارة ساسي أحمد عبد الحفيظ، السبت، عن استقبال مصالحه 160 طلب، يخص ترخيصات بشأن استيراد مواد التجميل والأجهزة الكهرو منزلية والهواتف المحمولة، في الوقت الذي برر فيه ندرة الإسمنت التي تشهدها الأسواق المحلية ارتفاع أسعارها في الوقت الراهن، بقيام مؤسسات الإنتاج بدورات الصيانة. ما لندرة هذه المادة وارتفاع أسعارها.

كما كشف الوزير، خلال زيارة عمل لولاية عين الدفلى، عن وجود لجنة مختصة ستتكفل بدراسة إمكانية وقدرات التخزين والتسويق للمواد الاستهلاكية كالبطاطا ومواد أخرى، مؤكدا تقدم مستثمرين وطنيين بطلبات لإنجاز مرافق وفضاءات تجارية على غرار أسواق الجملة التي تعمل الدولة على إنجازها في الوقت الراهن. وفي معرض حديثه عن التجارة الفوضوية، كشف الوزير عن رقم 30 آلأف تاجر ينشطون في السوق الموازية عبر ألف موقع، مؤكدا أن القضاء على الظاهرة "ما زال يتطلب جهودا كبيرة".

ووقف الوزير على مشروع سوق الجملة ببوراشد، حيث أمهل مؤسسة الإنجاز، إلى منتصف أوت القادم لتسليم المرفق رافضا أية تبريرات. وكانت المؤسسة بررت التأخر بالتساقطات المطرية وندرة مادة الإسمنت.