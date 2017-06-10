استقالة رئيس الفرع البلدي للأرسيدي بتيزي وزو

قدم وحيون دريس رئيس الفرع البلدي لتيزي وزو في الأرسيدي، السبت، استقالته من الحزب رفقة عضوين آخرين، تنديدا بما أسموه التجاوزات الخطيرة والانحراف الكبير عن مبادئ وأسس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، "بعدما أصبحت المصالح الضيقة تطغى على النضال من اجل الصالح العام وتأسيس دولة الحق والقانون" حسبهم..

الاستقالة التي جرفت مرة أخرى أحد ابزر المناضلين وإطارات الارسيدي بتيزي وزو، جاءت كذلك بسبب القائمة التي خاض بها الحزب غمار التشريعيات الماضية، وهو السبب الأساسي الذي دفع مير تيزي وزو عبد الوهاب ايت منقلات للاستقالة مؤخرا.