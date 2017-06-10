تسبب ارتفاع درجة الحرارة منذ الأسبوع الفارط بولاية تيزي وزو، في حالة طوارئ بمصالح الاستعجالات مستشفيات الولاية، وخاصة بالمستشفى الجامعي محمد النذير في عاصمة الولاية.
أين سجلت إصابة عشرات الأشخاص بضربات شمس وحالات إغماء مفاجئة لاسيما كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وخاصة الأمراض الصدرية والربو، حيث علمت "الشروق"، أن مستشفيات الولاية ومنذ يوم الثلاثاء الفارط استقبلت 60 حالة إصابة بضربات الشمس، فيما دخل 3 مسنين العناية المركزة.
وقد كانت مصالح الصحة والأطباء قد نصحوا من خلالها المواطنين عبر أثير الإذاعة المحلية بتفادي الخروج إلى الشارع والتعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة المنحصرة بين العاشرة صباحا والرابعة بعد الزوال، مع الدعوة إلى شرب الماء بكثرة في الفترة ما بين الفطور والسحور، بمقدار لتر واحد، إلى جانب تناول الفواكه التي تحتوي على كمية من الماء كالبطيخ، والاستحمام بصفة متكررة بالماء الدافئ وتغطية الرأس بالقبعة عند الخروج من البيت.
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الحر يدخل 60 شخصا المستشفى بتيزي وزو
ح. حميد
تسبب ارتفاع درجة الحرارة منذ الأسبوع الفارط بولاية تيزي وزو، في حالة طوارئ بمصالح الاستعجالات مستشفيات الولاية، وخاصة بالمستشفى الجامعي محمد النذير في عاصمة الولاية.
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أين سجلت إصابة عشرات الأشخاص بضربات شمس وحالات إغماء مفاجئة لاسيما كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وخاصة الأمراض الصدرية والربو، حيث علمت "الشروق"، أن مستشفيات الولاية ومنذ يوم الثلاثاء الفارط استقبلت 60 حالة إصابة بضربات الشمس، فيما دخل 3 مسنين العناية المركزة.
وقد كانت مصالح الصحة والأطباء قد نصحوا من خلالها المواطنين عبر أثير الإذاعة المحلية بتفادي الخروج إلى الشارع والتعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة المنحصرة بين العاشرة صباحا والرابعة بعد الزوال، مع الدعوة إلى شرب الماء بكثرة في الفترة ما بين الفطور والسحور، بمقدار لتر واحد، إلى جانب تناول الفواكه التي تحتوي على كمية من الماء كالبطيخ، والاستحمام بصفة متكررة بالماء الدافئ وتغطية الرأس بالقبعة عند الخروج من البيت.