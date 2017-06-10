أشرف عليها فريق طبي من ذات المؤسسة إجراء أول عملية تركيب جهاز ضبط دقات القلب بمستشفى أدرار

تمكّن فريق طبي من مستشفى ابن سينا بأدرار نهاية الأسبوع من إجراء أول عملية جراحية تخص تركيب بطارية القلب أو جهاز ضبط دقات القلب في الجنوب، تحت إشراف الطبيب المختص في أمراض القلب الدكتور بن تمرة المتعاقد مع مستشفى ابن سينا بأدرار، لمريضة عانت لعدة أشهر دون تمكّنها من التنقل إلى مستشفيات الشمال لإجراء هذه العملية بسبب وضعها المعيشي المتردي.

حيث نجح الفريق الطبي برفقة الطبيب المختص بن تمرة في إعادة البسمة لهذه المرأة ولعائلتها، مؤكدا بأنه سيجري في هذا الأسبوع عدة عمليات مماثلة وذلك من أجل إنقاذ عديد المرضى بالجنوب.

من جهته الدكتور مرمي طبيب بمصلحة الطب الداخلي أكد للشروق، بأن مثل هذه العمليات ستخفف على المرضى معاناتهم مع التنقل إلى مستشفيات الشمال والانتظار لعدة أشهر موعد إجراء العملية أو التوجه إلى المستشفيات الخاصة التي قد تكلف عملية كهذه أكثر من 60 مليون سنتم.

إجراء أول عملية من هذا النوع بمستشفى أدرار لقيت استحسانا كبيرا في أوساط المواطنين، الذين يتمنون أن تمس العملية أمراضا أخرى مستعصية لا يزال المواطن يكابد مشقة السفر إلى مستشفيات الشمال من أجل البحث عن علاجها.