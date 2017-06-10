انطلقت فعاليات الطبعة الـ14 لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، مساء السبت بقصر المعارض بالصنوبر البحري في الجزائر العاصمة، بمشاركة 51 دولة يمثلون العالم الإسلامي والجاليات المسلمة لدول الغرب.
وأشرف على حفل افتتاح فعاليات المنافسة لهذه الجائزة وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بحضور شخصيات رسمية وسياسية منهم وزير الشباب والرياضة "الهادي ولد علي"، ووزير النقل والأشغال العمومية "عبد الغني زعلان"،...وغيرهم، إضافة إلى الوفود الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر وعلماء دين جزائريون ومن عديد الدول الإسلامية والمشاركون في المسابقة.
وقال عيسى، في كلمة الافتتاح إنّ "القرآن الكريم رافق الجزائر وتاريخها النضالي عبر السنين ضد الغزاة الصليبيين الذين حاولوا طمس الهوية الإسلامية والعربية للجزائر".
وأضاف "وبعد أن تهاوت جيوش الصليبيين في الجزائر، عادت الروح إلى أرضها بفضل القرآن المجيد الذي لا تزيغ به الأهواء ومن عمل به أجر وهدي إلى الصراط المستقيم".
وأشار الوزير لدى إعطائه إشارة انطلاق جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم أنّ مساجد البلاد هبّت إلى المشاركة في هذه المنافسة بأحسن قارئ للقرآن والفتية المرتلين المجوّدين الذين تباروا على مستوى البلديات إلى أن انتقي منهم فارس الجزائر في هذه المسابقة ليتبارى مع نظرائه من العالم الإسلامي.
ولم يخف المتحدث أنّ الحكومة أقامت مؤسسة "العصر" لخدمة القرآن الكريم تختص بطباعته ونشره وتوزيعه ومراجعة كذلك ما يستورد من المصاحف مع مراقبتها بإشراف لجان مختصة.
وتضم لجنة تحكيم هذه الجائزة - حسب الوزير - ستة أعضاء من الجزائر والتشاد والبحرين برئاسة الدكتور محمد بوركاب من الجزائر.
من جهته، اعتبر رئيس لجنة تحكيم المسابقة، "محمد بوركايب" أنّ القرآن أعظم نعمة على الإطلاق من أجل أن يحيا الإنسان حياة طيبة ويسعد به شريطة أن يقبل عليه بتدبر وتأمل وتفكير".
ودعا بوركابّ، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى المزيد من الإهتمام بكتاب الله وتعميم تعليمه وتدريسه في الجامعات، علاوة على مكانته المميزة في مختلف مراحل التعليم لاسيما على مستوى المدارس والثانويات من خلال مادة التربية الإسلامية.
وقد تم خلال هذا الحفل تكريم عدد من الفاعلين في ميدان الثقافة الإسلامية والدعوة إلى الله وخدمة القران ويتعلق الأمر بسعيد شيبان وعبد الوهاب حمودة، وشريفي بلحاج، وكذا الحاجة مريم وكذا الخطاط محمد شريفي.
وتُنظَم جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره باستمرار منذ سنة 2003 تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تعد تقليدا يتنافس من خلاله حفظة القرآن من مختلف البلدان الإسلامية عبر العالم، كما تعكس الاهتمام الذي توليه الجزائر لكتاب الله وتمسك الشعب الجزائري بالقرآن الكريم وبحسن تلاوته.
وبالموازاة مع هذه المسابقة سيتم تنظيم مسابقة وطنية تشجيعية لصغار حفظة القرآن الكريم، موجهة للأطفال الذين لا يتعدى سنهم الـ15 سنة.
وسيتحصل الفائز الأول في المسابقة التي سيتنافس فيها الطلبة الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، على مبلغ مالي يقدر بمليون دينار جزائري، بينما يتحصل الفائز الثاني على 800 ألف دينار والثالث على 500 ألف دينار.
وبالنسبة للمسابقة الوطنية الخاصة بصغار حفظة القرآن، سيتحصل الفائز الأول على مبلغ 500 ألف دينار والثاني على 400 الف دينار والثالث على 300 ألف دينار.
وبالإضافة إلى الفائزين الثلاثة الأوائل، سيتم بمناسبة ليلة القدر المباركة تكريم المشاركين في فعاليات هذه المسابقة بجوائز قيمة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1سنتابع قضائيا المدّعي وزوجته بالمحاكم الأمريكية
2فوائد "حلال" لأصحاب "الشكارة" مقابل تمويل مشاريع الدولة!
3انطلاق تصحيح أوراق البكالوريا بعد عيد الفطر
4قرارات استفادة مسبقة للحاصلين على مساكن "السوسيال"
5إقصاء 8396 مترشح من امتحانات البكالوريا
Français English
الرأي
عمار يزلي
تغاريد الغربان ونعيق "المقانين"
محمد الهادي الحسني
"القرآن كم هو أفضل"
جمال لعلامي
صناعة "السماطة"!
محمد حمادي
"كي تكُونوا لِمَن خلفَكم آيةً"؟!
محمد الهادي الحسني
فضل الزيتونة والأزهر
صالح عوض
القدس.. حلقة وصل الغيب بالشهادة
حبيب راشدين
"ويل للعرب.." ها هو الشر قد اقترب
جمال لعلامي
"والفو".. راقدة وتمونجي!
حسين لقرع
ترامب يحلب الخليج
محمد الهادي الحسني
دين الجمال
الفيديو
مئات المخطوطات النادرة تهاجر من عمق الصحراء إلى العاصمة الموريتانية
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
بمشاركة 51 دولة
انطلاق جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
انطلقت فعاليات الطبعة الـ14 لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، مساء السبت بقصر المعارض بالصنوبر البحري في الجزائر العاصمة، بمشاركة 51 دولة يمثلون العالم الإسلامي والجاليات المسلمة لدول الغرب.
تغطيات ذات صلة
وزراء حكومة تبون يشنون حملات تغيير تمس الكوادر العليا لقطاعاتهم
الحكومة ترغب في عرض المخطط قبل العيد
انطلاق جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم
"مجلس شورى" لإدارة البطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية
عيد الفطر الأحد المقبل.. والرؤية ممكنة في كل الولايات
وأشرف على حفل افتتاح فعاليات المنافسة لهذه الجائزة وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بحضور شخصيات رسمية وسياسية منهم وزير الشباب والرياضة "الهادي ولد علي"، ووزير النقل والأشغال العمومية "عبد الغني زعلان"،...وغيرهم، إضافة إلى الوفود الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر وعلماء دين جزائريون ومن عديد الدول الإسلامية والمشاركون في المسابقة.
وقال عيسى، في كلمة الافتتاح إنّ "القرآن الكريم رافق الجزائر وتاريخها النضالي عبر السنين ضد الغزاة الصليبيين الذين حاولوا طمس الهوية الإسلامية والعربية للجزائر".
وأضاف "وبعد أن تهاوت جيوش الصليبيين في الجزائر، عادت الروح إلى أرضها بفضل القرآن المجيد الذي لا تزيغ به الأهواء ومن عمل به أجر وهدي إلى الصراط المستقيم".
وأشار الوزير لدى إعطائه إشارة انطلاق جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم أنّ مساجد البلاد هبّت إلى المشاركة في هذه المنافسة بأحسن قارئ للقرآن والفتية المرتلين المجوّدين الذين تباروا على مستوى البلديات إلى أن انتقي منهم فارس الجزائر في هذه المسابقة ليتبارى مع نظرائه من العالم الإسلامي.
ولم يخف المتحدث أنّ الحكومة أقامت مؤسسة "العصر" لخدمة القرآن الكريم تختص بطباعته ونشره وتوزيعه ومراجعة كذلك ما يستورد من المصاحف مع مراقبتها بإشراف لجان مختصة.
وتضم لجنة تحكيم هذه الجائزة - حسب الوزير - ستة أعضاء من الجزائر والتشاد والبحرين برئاسة الدكتور محمد بوركاب من الجزائر.
من جهته، اعتبر رئيس لجنة تحكيم المسابقة، "محمد بوركايب" أنّ القرآن أعظم نعمة على الإطلاق من أجل أن يحيا الإنسان حياة طيبة ويسعد به شريطة أن يقبل عليه بتدبر وتأمل وتفكير".
ودعا بوركابّ، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى المزيد من الإهتمام بكتاب الله وتعميم تعليمه وتدريسه في الجامعات، علاوة على مكانته المميزة في مختلف مراحل التعليم لاسيما على مستوى المدارس والثانويات من خلال مادة التربية الإسلامية.
وقد تم خلال هذا الحفل تكريم عدد من الفاعلين في ميدان الثقافة الإسلامية والدعوة إلى الله وخدمة القران ويتعلق الأمر بسعيد شيبان وعبد الوهاب حمودة، وشريفي بلحاج، وكذا الحاجة مريم وكذا الخطاط محمد شريفي.
وتُنظَم جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره باستمرار منذ سنة 2003 تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تعد تقليدا يتنافس من خلاله حفظة القرآن من مختلف البلدان الإسلامية عبر العالم، كما تعكس الاهتمام الذي توليه الجزائر لكتاب الله وتمسك الشعب الجزائري بالقرآن الكريم وبحسن تلاوته.
وبالموازاة مع هذه المسابقة سيتم تنظيم مسابقة وطنية تشجيعية لصغار حفظة القرآن الكريم، موجهة للأطفال الذين لا يتعدى سنهم الـ15 سنة.
وسيتحصل الفائز الأول في المسابقة التي سيتنافس فيها الطلبة الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، على مبلغ مالي يقدر بمليون دينار جزائري، بينما يتحصل الفائز الثاني على 800 ألف دينار والثالث على 500 ألف دينار.
وبالنسبة للمسابقة الوطنية الخاصة بصغار حفظة القرآن، سيتحصل الفائز الأول على مبلغ 500 ألف دينار والثاني على 400 الف دينار والثالث على 300 ألف دينار.
وبالإضافة إلى الفائزين الثلاثة الأوائل، سيتم بمناسبة ليلة القدر المباركة تكريم المشاركين في فعاليات هذه المسابقة بجوائز قيمة.