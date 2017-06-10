ضبط 1.5 قنطار من المخدرات مخبأة داخل حقائب ظهر بمغنية

تمكنت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني، بالتنسيق مع عناصر المجموعة الأولى لحرّاس الحدود بمغنية في ولاية تلمسان، من استرجاع 1,5 قنطار من المخدرات من نوع الكيف المعالج، كانت في طريقها نحو التراب الوطني، قبل أن تنتهي العملية بالشريط الحدودي.

أين قادت معلومات أمنية، عناصر الدرك الوطني إلى تمشيط منطقة جبل الولجة، ببني بوسعيد الحدودية، أين تمّ العثور على كمية مخدرات تقدر بـ150 كلغ، كانت مخبأة داخل حقائب ظهر، تركها أصحابها وسط الأدغال الغابية، في انتظار أن تستلمها عصابة أخرى، لكن عناصر الدرك الوطني كانت أسرع منها، لتضاف هذه الكمية إلى كميات أخرى ضخمة من المخدرات تمّ حجزها طيلة الشهر الفضيل على مستوى الشريط الحدودي.