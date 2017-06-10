الرمال تعطّل حركة أحياء كبرى بحاسي مسعود

حالة كارثية يعاني منها حي بوعمامة بحاسي مسعود منذ أكثر من أسبوعين؛ وهذا بسبب الانتشار الواسع للأتربة والرمال التي غطت معظم شوارع الحي وبالأخص الطريق المزدوج للحي والذي توجد به عديد النقاط تكاد تكون فيها حركة المرور معزولة.

ويعاني مستعملوه صعوبة مرورية كبيرة؛ وهو ما يشتكي منه أصحاب المركبات والسكان، وقد تشكلت هذه الأتربة والرمال نتيجة الزوابع الرملية الأخيرة التي ضربت بالمنطقة والتي بقيت على حالها؛ وهذا كله أمام غياب مصالح النظافة التابعة لبلدية حاسي مسعود لتنظيف ونزع هذه الأتربة والتي أصبحت تشكل عائقا حقيقيا لحركة المرور بعديد طرق الحي .

يعاني حي بوعمامة تهميشا مستمرا على جميع الأصعدة من نقص الإنارة العمومية واهتراء طرقه زيادة على صعود مياه قنوات الصرف الصحي بأماكن عديدة بالحي .

وقد انتفض السكان منذ شهر تقريبا ضد تهميش الحي، حيث قاموا بوقفات احتجاجية، وغلق بعض الطرق، إذ كانت لهم لقاءات عديدة مع السلطات المحلية بالمنطقة، وقد تم مناقشة هذه الانشغالات إلا أنه لا شيء تغيّر بالرغم من الوعود التي تلقاها المحتجّون .

ويطالب عديد سكان الحي بمعالجة مشكل انتشار الأتربة على الطريق المزدوج والذي في كل مرة وعلى إثر هذه التراكمات يتسبب في وقوع حوادث مرور زيادة على صعوبة السير عليه.