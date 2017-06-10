حالة كارثية يعاني منها حي بوعمامة بحاسي مسعود منذ أكثر من أسبوعين؛ وهذا بسبب الانتشار الواسع للأتربة والرمال التي غطت معظم شوارع الحي وبالأخص الطريق المزدوج للحي والذي توجد به عديد النقاط تكاد تكون فيها حركة المرور معزولة.
ويعاني مستعملوه صعوبة مرورية كبيرة؛ وهو ما يشتكي منه أصحاب المركبات والسكان، وقد تشكلت هذه الأتربة والرمال نتيجة الزوابع الرملية الأخيرة التي ضربت بالمنطقة والتي بقيت على حالها؛ وهذا كله أمام غياب مصالح النظافة التابعة لبلدية حاسي مسعود لتنظيف ونزع هذه الأتربة والتي أصبحت تشكل عائقا حقيقيا لحركة المرور بعديد طرق الحي .
يعاني حي بوعمامة تهميشا مستمرا على جميع الأصعدة من نقص الإنارة العمومية واهتراء طرقه زيادة على صعود مياه قنوات الصرف الصحي بأماكن عديدة بالحي .
وقد انتفض السكان منذ شهر تقريبا ضد تهميش الحي، حيث قاموا بوقفات احتجاجية، وغلق بعض الطرق، إذ كانت لهم لقاءات عديدة مع السلطات المحلية بالمنطقة، وقد تم مناقشة هذه الانشغالات إلا أنه لا شيء تغيّر بالرغم من الوعود التي تلقاها المحتجّون .
ويطالب عديد سكان الحي بمعالجة مشكل انتشار الأتربة على الطريق المزدوج والذي في كل مرة وعلى إثر هذه التراكمات يتسبب في وقوع حوادث مرور زيادة على صعوبة السير عليه.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1"أبّ" يهدّد حياة طفله من الطابق الـ15 في "سيلفي" مجنون!
2توقيف جامعي حاول تسريب أسئلة البكالوريا بسكيكدة
3قوانين وعقوبات ردعية لإنجاح مشروع "العاصمة لاتنام باكرا"
4الحر يدخل 60 شخصا المستشفى بتيزي وزو
5إجراء أول عملية تركيب جهاز ضبط دقات القلب بمستشفى أدرار
Français English
الرأي
عمار يزلي
تغاريد الغربان ونعيق "المقانين"
محمد الهادي الحسني
"القرآن كم هو أفضل"
جمال لعلامي
صناعة "السماطة"!
محمد حمادي
"كي تكُونوا لِمَن خلفَكم آيةً"؟!
محمد الهادي الحسني
فضل الزيتونة والأزهر
صالح عوض
القدس.. حلقة وصل الغيب بالشهادة
حبيب راشدين
"ويل للعرب.." ها هو الشر قد اقترب
جمال لعلامي
"والفو".. راقدة وتمونجي!
حسين لقرع
ترامب يحلب الخليج
محمد الهادي الحسني
دين الجمال
الفيديو
مئات المخطوطات النادرة تهاجر من عمق الصحراء إلى العاصمة الموريتانية
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
الرمال تعطّل حركة أحياء كبرى بحاسي مسعود
ع. وناسية
حالة كارثية يعاني منها حي بوعمامة بحاسي مسعود منذ أكثر من أسبوعين؛ وهذا بسبب الانتشار الواسع للأتربة والرمال التي غطت معظم شوارع الحي وبالأخص الطريق المزدوج للحي والذي توجد به عديد النقاط تكاد تكون فيها حركة المرور معزولة.
تغطيات ذات صلة
إصابة ثلاثة نسوة وطفل في حادث مرور "هوليودي" بوهران
الرمال تعطّل حركة أحياء كبرى بحاسي مسعود
ضبط 1.5 قنطار من المخدرات مخبأة داخل حقائب ظهر بمغنية
مسبح نصف أولمبي مغلق في عز الصيف بالمسيلة
إجراء أول عملية تركيب جهاز ضبط دقات القلب بمستشفى أدرار
ويعاني مستعملوه صعوبة مرورية كبيرة؛ وهو ما يشتكي منه أصحاب المركبات والسكان، وقد تشكلت هذه الأتربة والرمال نتيجة الزوابع الرملية الأخيرة التي ضربت بالمنطقة والتي بقيت على حالها؛ وهذا كله أمام غياب مصالح النظافة التابعة لبلدية حاسي مسعود لتنظيف ونزع هذه الأتربة والتي أصبحت تشكل عائقا حقيقيا لحركة المرور بعديد طرق الحي .
يعاني حي بوعمامة تهميشا مستمرا على جميع الأصعدة من نقص الإنارة العمومية واهتراء طرقه زيادة على صعود مياه قنوات الصرف الصحي بأماكن عديدة بالحي .
وقد انتفض السكان منذ شهر تقريبا ضد تهميش الحي، حيث قاموا بوقفات احتجاجية، وغلق بعض الطرق، إذ كانت لهم لقاءات عديدة مع السلطات المحلية بالمنطقة، وقد تم مناقشة هذه الانشغالات إلا أنه لا شيء تغيّر بالرغم من الوعود التي تلقاها المحتجّون .
ويطالب عديد سكان الحي بمعالجة مشكل انتشار الأتربة على الطريق المزدوج والذي في كل مرة وعلى إثر هذه التراكمات يتسبب في وقوع حوادث مرور زيادة على صعوبة السير عليه.