الأسلاك المشتركة بقطاع التربية: أزيد من 344 عاملا "محرومين" من الترقية بتيارت

طالب المكتب الولائي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، بإلغاء الإمتحانات الخارجية للرتب الإدارية، وتحويل المناصب التي أحيل أصحابها على التقاعد للإمتحانات الداخلية، وترقية جميع الموظفين الاداريين، الى رتب أعلى، بما يتماشى ومخطط تسيير الموارد البشرية لقطاع التربية.

وقال رئيس المكتب الولائي، "مرايم سعيد،، في بيان، الأحد، تحصل موقع "الشروق اونلاين" على نسخة منه، أن ولاية تيارت، مصنفة في ذيل ترتيب الولايات، بخصوص ترقية الموظفين الإداريين، مؤكدا أن عددا من الموظفين التابعين لفئة الاسلاك المشتركة بالولاية، حرموا من حقهم في الترقية، وهو منافي للامرية رقم 06/03 المؤرخة في 15 جويلية 2016، المتضمنة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي تنص في مادتها الـ 38 على أحقية الترقية للموظف خلال حياته المهنية، ويتعلق الامر بأزيد من 344 عامل بالقطاع قد تعرضوا لـ"الحقرة" و"التهميش"- حسب ذات المسؤول-.

وأضاف مرايم، في بيانه، أن هناك 34 معاون تقني للمخبر تفوق فترة خدمتهم 20 سنة، لم يستفيدو من الترقيةإلى رتبة ملحق بالمخبر، كما يوجد بالولاية نحو 39 عونا اداريا تفوق خدمتهم 20 سنة، حرموا من الترقية، بمعية أعوان حفظ البيانات، علاوة على 32 كاتبا تفوق فترة خدمتهم عشرة سنوات، ولم تبتعد فئة عون إدارة رئيسي عن" التهميش" و"الحقرة" التي ألمت بعمال قطاع التربية في صنف الأسلاك المشتركة.