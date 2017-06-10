سيارة "مجنونة" انحرفت عن مسارها وحطمت عمود كهرباء إصابة ثلاثة نسوة وطفل في حادث مرور "هوليودي" بوهران

شهدت، ليلة الخميس إلى الجمعة، منطقة سيدي البشير في وهران، حادث مرور مروّع، يشبه أفلام هوليود، لمّا انحرفت سيارة كانت تسير بسرعة عن مسارها لتدهس امرأتين وطفل، ثم تحطم عمود كهرباء الذي سقط على امرأة كانت تمشي على الرصيف.

وحسب مصادر "الشروق"، فإن الإصابات كانت خفيفة ولم يتعرض ضحايا الحادث المروري لمضاعفات، أين تركوا لحال سبيلهم عقب تلقي الإسعافات الأولية، دون تسجيل أي خطورة، لكن الضحايا أصيبوا بصدمة قوية، بعد ما فاجأتهم سيارة انحرفت عن مسارها، وارتطمت بهم على حين غرة.

وكان حادث المرور هذا قد صنع ليلة أمس، الحدث عقب تداول فيديو الحادث المروري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ما التقطته عدسة كاميرا مراقبة.