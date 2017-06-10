قال وزير الشؤون الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأحد، إنه "نظرا للتطورات الإقليمية والدولية، فإننا نحتاج إلى التشاور مع الجزائر التي تشكل أول محطة لزيارتي للمنطقة".
وأعرب ظريف، في تصريح للصحافة عقب وصوله إلى بمطار هواري بومدين الدولين، أين كان في استقباله وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، عن سعادته بوجوده بالجزائر "الدولة الشقيقة"، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين "جيدة ومتينة ومتعددة الجوانب".
وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيراني أن هناك بين الجزائر وإيران "سياسة تشاور على الصعيد الدولي، وكذا فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية ودول عدم الانحياز".
وقال محمد جواد ظريف، إنه "وفي هذا الإطار، فإننا نحتاج إلى المزيد من التشاور والتنسيق"، معربا عن شكره وامتنانه للحكومة والشعب الجزائريين على "كرم الضيافة".
وشرع وزير الشؤون الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأحد، في زيارة للجزائر تندرج في إطار جولة يقوم بها لمنطقة شمال إفريقيا.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قد أعلن أن وزير خارجية البلاد محمد جواد ظريف سيبدأ جولة إقليمية، الأحد ستستمر يومين، وستشمل الجزائر، وتونس وموريتانيا.
ونقلت وكالة "فارس" عن قاسمي قوله إن هذه الجولة تأتي بناء على دعوة من هذه البلدان، لتعزيز العلاقات الثنائية بينها وبين إيران.
كما ذكر أن ظريف سيبحث مع المعنيين هناك تطورات المسائل الإقليمية، وخاصة ما يرتبط بالملف السوري، وتطورات علاقات الدول الخليجية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1سنتابع قضائيا المدّعي وزوجته بالمحاكم الأمريكية
2فوائد "حلال" لأصحاب "الشكارة" مقابل تمويل مشاريع الدولة!
3عيد الفطر الأحد المقبل.. والرؤية ممكنة في كل الولايات
4قرارات استفادة مسبقة للحاصلين على مساكن "السوسيال"
5إقصاء 8396 مترشح من امتحانات البكالوريا
Français English
الرأي
عمار يزلي
تغاريد الغربان ونعيق "المقانين"
محمد الهادي الحسني
"القرآن كم هو أفضل"
جمال لعلامي
صناعة "السماطة"!
محمد حمادي
"كي تكُونوا لِمَن خلفَكم آيةً"؟!
محمد الهادي الحسني
فضل الزيتونة والأزهر
صالح عوض
القدس.. حلقة وصل الغيب بالشهادة
حبيب راشدين
"ويل للعرب.." ها هو الشر قد اقترب
جمال لعلامي
"والفو".. راقدة وتمونجي!
حسين لقرع
ترامب يحلب الخليج
محمد الهادي الحسني
دين الجمال
الفيديو
مئات المخطوطات النادرة تهاجر من عمق الصحراء إلى العاصمة الموريتانية
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
محادثات حول التطورات الإقليمية والدولية
ظريف: نحتاج للتشاور مع الجزائر
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
قال وزير الشؤون الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأحد، إنه "نظرا للتطورات الإقليمية والدولية، فإننا نحتاج إلى التشاور مع الجزائر التي تشكل أول محطة لزيارتي للمنطقة".
تغطيات ذات صلة
ظريف: نحتاج للتشاور مع الجزائر
وزراء حكومة تبون يشنون حملات تغيير تمس الكوادر العليا لقطاعاتهم
الحكومة ترغب في عرض المخطط قبل العيد
انطلاق جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم
عمرة.. سيارة و100 مليون لمقرئي التراويح
وأعرب ظريف، في تصريح للصحافة عقب وصوله إلى بمطار هواري بومدين الدولين، أين كان في استقباله وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، عن سعادته بوجوده بالجزائر "الدولة الشقيقة"، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين "جيدة ومتينة ومتعددة الجوانب".
وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيراني أن هناك بين الجزائر وإيران "سياسة تشاور على الصعيد الدولي، وكذا فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية ودول عدم الانحياز".
وقال محمد جواد ظريف، إنه "وفي هذا الإطار، فإننا نحتاج إلى المزيد من التشاور والتنسيق"، معربا عن شكره وامتنانه للحكومة والشعب الجزائريين على "كرم الضيافة".
وشرع وزير الشؤون الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأحد، في زيارة للجزائر تندرج في إطار جولة يقوم بها لمنطقة شمال إفريقيا.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قد أعلن أن وزير خارجية البلاد محمد جواد ظريف سيبدأ جولة إقليمية، الأحد ستستمر يومين، وستشمل الجزائر، وتونس وموريتانيا.
ونقلت وكالة "فارس" عن قاسمي قوله إن هذه الجولة تأتي بناء على دعوة من هذه البلدان، لتعزيز العلاقات الثنائية بينها وبين إيران.
كما ذكر أن ظريف سيبحث مع المعنيين هناك تطورات المسائل الإقليمية، وخاصة ما يرتبط بالملف السوري، وتطورات علاقات الدول الخليجية.