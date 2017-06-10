تنزل حكومة عبد المجيد تبون، الثلاثاء، إلى البرلمان لعرض مخطط عملها الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأربعاء الماضي.
وكان مقررا أن يعرض مخطط عمل الحكومة الجديدة في 18 ماي الماضي، لكن تأخر المصادقة على المشروع من قبل مجلس الوزراء أدى إلى تأجيله.
ولاقى اختيار التاريخ الجديد لعرض برنامج الحكومة انتقادا من عدة أحزاب معارضة، التي وصفته بالقرار الهادف إلى تمرير المشروع في وقت ضيق، دون فتح نقاش صريح حول ما تضمنه من إجراءات تقشفية، تضاف لتلك التي دخلت حيز التطبيق قبل عامين.
وينتظر أن يتم مناقشة المشروع والتصديق عليه في ظرف ثلاثة أيام، أي قبل حلول عيد الفطر وسط غياب لعدد كبير من النواب الذين يتوجه أغلبهم إلى ولاياتهم في هذه الفترة.
من جهتها ترغب أحزاب الموالاة والحكومة، في طي ملف برنامج الحكومة قبل عيد الفطر والتفرغ للعمل بعد رمضان مباشرة.
ويرد هؤلاء على منتقدي عرض المشروع حاليا، بأنه تم احترام الآجال القانونية بتسليمه للنواب 7 أيام قبل عرضه ولا مبرر لتأجيل المشروع لأيام أخرى.
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لعرض مشروع مخطط عملها
حكومة تبون أمام البرلمان الثلاثاء
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
تنزل حكومة عبد المجيد تبون، الثلاثاء، إلى البرلمان لعرض مخطط عملها الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأربعاء الماضي.
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وكان مقررا أن يعرض مخطط عمل الحكومة الجديدة في 18 ماي الماضي، لكن تأخر المصادقة على المشروع من قبل مجلس الوزراء أدى إلى تأجيله.
ولاقى اختيار التاريخ الجديد لعرض برنامج الحكومة انتقادا من عدة أحزاب معارضة، التي وصفته بالقرار الهادف إلى تمرير المشروع في وقت ضيق، دون فتح نقاش صريح حول ما تضمنه من إجراءات تقشفية، تضاف لتلك التي دخلت حيز التطبيق قبل عامين.
وينتظر أن يتم مناقشة المشروع والتصديق عليه في ظرف ثلاثة أيام، أي قبل حلول عيد الفطر وسط غياب لعدد كبير من النواب الذين يتوجه أغلبهم إلى ولاياتهم في هذه الفترة.
من جهتها ترغب أحزاب الموالاة والحكومة، في طي ملف برنامج الحكومة قبل عيد الفطر والتفرغ للعمل بعد رمضان مباشرة.
ويرد هؤلاء على منتقدي عرض المشروع حاليا، بأنه تم احترام الآجال القانونية بتسليمه للنواب 7 أيام قبل عرضه ولا مبرر لتأجيل المشروع لأيام أخرى.