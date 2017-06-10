بمناسبة شهر رمضان وزارة الدفاع تدعو الإرهابيين لتسليم أنفسهم

دعت وزارة الدفاع الوطني، العناصر الإرهابية إلى تسليم أنفسهم بمناسبة شهر رمضان، للاستفادة من التدابير السارية المفعول قبل فوات الأوان.

وأكدت الوزارة في بيان لها بمناسبة تسليم إرهابي لنفسه بسكيكدة، أن "بمناسبة شهر رمضان الفضيل، تدعوا وزارة الدفاع الوطني من تبقى من الإرهابيين لاغتنام هذه الفرصة للعودة إلى جادة الصواب قبل فوات الأوان، والاستفادة من التدابير القانونية السارية المفعول، على غرار الكثير ممن سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية، لاسيما خلال هذا الشهر الكريم".

وفي سبتمبر 2015، دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة بمناسبة الذكرى العاشرة لاستفتاء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية للإرهابيين في الجبال إلى إلقاء السلاح.

وجاء فيها "أجدد نداء الوطن الرؤوف إلى أبنائه المغرر بهم لكي يعودوا إلى رشدهم، ويتركوا سبيل الإجرام ويستفيدوا من أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية”.

وأوضح "إنني أجدد هذا النداء باسم دولة قوية وباسم الشعب لأننا أمة مؤمنة".