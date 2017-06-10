خطف رعيّة إفريقي لإسترجاع 370 مليون في العاصمة!

تمكنت الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بالمقاطعة الشرقية للعاصمة منذ يومين، من توقيف تاجرين ينحدران من ولاية سطيف، تراوحت أعمارهما بين 35 و37 سنة، إثر اكتشاف علاقتهما باحتجاز واختطاف رعية إفريقي من جنسية مالية، بعد شكوى قيدتها زوجة هذا الأخير لدى مصالح الأمن ضدهما، انطلاقا من رسالة نصية تلقتها عبر هاتف زوجها، أطلعها فيها أنه قد تعرض للخطف من قبل المتهمين، وقد تم احتجازه بشقة في ضواحي باب الزوار، وعلى إثرها تم تكثيف التحري للوصول إلى الفاعلين وتحرير الرعية.

وكشفت التحقيقات التي قامت بها عناصر الأمن، خلال استجواب المتهمين أنهما قام بفعلتهما انتقاما منه، لسلبه منهما مبلغا ماليا يفوق 370 سنتيم، بعدما عرض عليهما في وقت سابق منحه المبلغ بحجة إعادته لهما لاحقا مُضاعفًا، باستعمال المحلول السحري الشهير الذي كان سببا في الإيقاع بالعديد من الضحايا الجزائريين.