احتج موظفو مؤسسة حديقة الوئام المدني ببن عكنون، أمام المديرية العامة للغابات، على ما أسموه تدخل مسؤولي هذه الأخيرة في تسيير شؤون أكبر فضاء للترفيه والتسلية بالجزائر، لاسيما فيما يتعلق بمنح صفقة السيرك الإيطالي "سيتا دي روما".
وذكر المحتجون في تصريحات لـ"الشروق"، الأحد، أن التدخل غير قانوني في تسيير شؤون حديقة الوئام المدني ببن عكنون من قبل مسؤولي مديرية الغابات، عرقل مسار عمل إدارة الحديقة، مطالبين وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي بالتدخل من أجل وضع حد لمحاولة تسيير أكبر فضاء للتسلية والترفيه بطرق غير قانونية، موازاة مع شروع إدارة المؤسسة في التحضير لمخططات تهيئة شاملة لفضاء غابي يتربع على حوالي 380 هكتار.
وأضاف العمال، أن مالك السيرك الايطالي "سيتا دي روما"، رفض دفع مستحقات مالية لإدارة الوئام المدني، حسب ما يقتضيه الاتفاق المبرم بين الطرفين، ناهيك عن أنه ظفر بالصفقة بوساطة رئيس مجلس الإدارة السابق مقابل مبلغ رمزي، في وقت يعرف "البارك" وضعية مالية حرجة جراء سوء التسيير الذي طبع السنوات الماضية، وفي أمس الحاجة إلى مداخيل مالية معتبرة .
مدير عام مديرية الغابات يفند
من جهته، فند مدير عام مديرية الغابات في تصريح لـ"الشروق" ما جاء على لسان المحتجين، وأوضح أن مصالحه مسؤولة على منح تراخيص استقدام الحيوانات من الخارج، موضحا بخصوص سيرك "سيتا دي روما"، أن مسؤولي الحديقة هم من أمضوا معه الاتفاقية وعليهم تحمل المسؤولية، في وقت أكد أنه لم يتم تنحيته من قبل وزير الفلاحة السابق من منصب المدير العام للحديقة، على اعتبار أنه شغل المنصب بالنيابة.
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احتجوا على التدخل في تسيير شؤونها
عمال حديقة الوئام المدني ببن عكنون يطالبون بتدخل الوزير
ر. ملاح
صحافي بالقسم الوطني لجريدة الشروق
احتج موظفو مؤسسة حديقة الوئام المدني ببن عكنون، أمام المديرية العامة للغابات، على ما أسموه تدخل مسؤولي هذه الأخيرة في تسيير شؤون أكبر فضاء للترفيه والتسلية بالجزائر، لاسيما فيما يتعلق بمنح صفقة السيرك الإيطالي "سيتا دي روما".
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وذكر المحتجون في تصريحات لـ"الشروق"، الأحد، أن التدخل غير قانوني في تسيير شؤون حديقة الوئام المدني ببن عكنون من قبل مسؤولي مديرية الغابات، عرقل مسار عمل إدارة الحديقة، مطالبين وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي بالتدخل من أجل وضع حد لمحاولة تسيير أكبر فضاء للتسلية والترفيه بطرق غير قانونية، موازاة مع شروع إدارة المؤسسة في التحضير لمخططات تهيئة شاملة لفضاء غابي يتربع على حوالي 380 هكتار.
وأضاف العمال، أن مالك السيرك الايطالي "سيتا دي روما"، رفض دفع مستحقات مالية لإدارة الوئام المدني، حسب ما يقتضيه الاتفاق المبرم بين الطرفين، ناهيك عن أنه ظفر بالصفقة بوساطة رئيس مجلس الإدارة السابق مقابل مبلغ رمزي، في وقت يعرف "البارك" وضعية مالية حرجة جراء سوء التسيير الذي طبع السنوات الماضية، وفي أمس الحاجة إلى مداخيل مالية معتبرة .
مدير عام مديرية الغابات يفند
من جهته، فند مدير عام مديرية الغابات في تصريح لـ"الشروق" ما جاء على لسان المحتجين، وأوضح أن مصالحه مسؤولة على منح تراخيص استقدام الحيوانات من الخارج، موضحا بخصوص سيرك "سيتا دي روما"، أن مسؤولي الحديقة هم من أمضوا معه الاتفاقية وعليهم تحمل المسؤولية، في وقت أكد أنه لم يتم تنحيته من قبل وزير الفلاحة السابق من منصب المدير العام للحديقة، على اعتبار أنه شغل المنصب بالنيابة.