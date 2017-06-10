أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، الأحد، المسمى "ب.ز"، البالغ من العمر 56 سنة، وهو شرطي سابق، بعقوبة الإعدام، بعدما توبع بجناية، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
حيثيات القضية تعود بتاريخها لشهر سبتمبر، من السنة الماضية، بالمكان المسمى دوار هنشير حزام، ببلدية العامرية بولاية أم البواقي، حينما وقعت مناوشات كلامية بين المتهم وزوجته الضحية المسماة، "ز . خ" تبلغ من العمر 50 عاما، بسبب امتناعها عن إرضاع خروف صغير كان قد جلبه، ليقدم المتهم على ذبح زوجته وأم أولاده الستة، من الوريد إلى الوريد، باستعمال سكين مطبخ، أمام مرأى ابنته البكر التي دخلت في حالة بكاء هستيرية حيث كشف مصدر مقرب من عائلة الضحية أنّ المتهم، يعاني منذ مدة من اضطرابات نفسية وكان قد حاول قتل ابنته التي لاذت بالفرار، وبعد مثول المتهم أمام هيئة المحكمة صدر في حقه حكم الإعدام..
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1إصابة ثلاثة نسوة وطفل في حادث مرور "هوليودي" بوهران
2قوانين وعقوبات ردعية لإنجاح مشروع "العاصمة لاتنام باكرا"
3توقيف جامعي حاول تسريب أسئلة البكالوريا بسكيكدة
4ضبط 1.5 قنطار من المخدرات مخبأة داخل حقائب ظهر بمغنية
5الحر يدخل 60 شخصا المستشفى بتيزي وزو
Français English
الرأي
رشيد ولد بوسيافة
ماذا يحدث في جامعاتنا؟
قادة بن عمار
برلمان الغمّة لإنقاذ الأمة!
التهامي مجوري
من المقصود بالتدمير: قطر أم للخليج؟
عمار يزلي
تغاريد الغربان ونعيق "المقانين"
محمد الهادي الحسني
"القرآن كم هو أفضل"
جمال لعلامي
صناعة "السماطة"!
محمد حمادي
"كي تكُونوا لِمَن خلفَكم آيةً"؟!
محمد الهادي الحسني
فضل الزيتونة والأزهر
صالح عوض
القدس.. حلقة وصل الغيب بالشهادة
حبيب راشدين
"ويل للعرب.." ها هو الشر قد اقترب
الفيديو
مئات المخطوطات النادرة تهاجر من عمق الصحراء إلى العاصمة الموريتانية
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
الإعدام لشرطي سابق قتل زوجته بأم البواقي
آمال شيبان
أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، الأحد، المسمى "ب.ز"، البالغ من العمر 56 سنة، وهو شرطي سابق، بعقوبة الإعدام، بعدما توبع بجناية، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
تغطيات ذات صلة
الإعدام لشرطي سابق قتل زوجته بأم البواقي
الحاجة ربيعة.. تطمح إلى نيل البكالوريا لدراسة الشريعة في الجامعة
سكان تغزوت بالوادي يحنّون لقرعات طبل "بوطبيلة"
غوّاصون ينتشلون "أعمال سحر" من أعماق البحر بوهران
شباب ينظمّون إفطارا جماعيا في معقل قيادة "الأيياس" سابقا بسكيكدة
حيثيات القضية تعود بتاريخها لشهر سبتمبر، من السنة الماضية، بالمكان المسمى دوار هنشير حزام، ببلدية العامرية بولاية أم البواقي، حينما وقعت مناوشات كلامية بين المتهم وزوجته الضحية المسماة، "ز . خ" تبلغ من العمر 50 عاما، بسبب امتناعها عن إرضاع خروف صغير كان قد جلبه، ليقدم المتهم على ذبح زوجته وأم أولاده الستة، من الوريد إلى الوريد، باستعمال سكين مطبخ، أمام مرأى ابنته البكر التي دخلت في حالة بكاء هستيرية حيث كشف مصدر مقرب من عائلة الضحية أنّ المتهم، يعاني منذ مدة من اضطرابات نفسية وكان قد حاول قتل ابنته التي لاذت بالفرار، وبعد مثول المتهم أمام هيئة المحكمة صدر في حقه حكم الإعدام..