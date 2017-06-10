الإعدام لشرطي سابق قتل زوجته بأم البواقي

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، الأحد، المسمى "ب.ز"، البالغ من العمر 56 سنة، وهو شرطي سابق، بعقوبة الإعدام، بعدما توبع بجناية، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

حيثيات القضية تعود بتاريخها لشهر سبتمبر، من السنة الماضية، بالمكان المسمى دوار هنشير حزام، ببلدية العامرية بولاية أم البواقي، حينما وقعت مناوشات كلامية بين المتهم وزوجته الضحية المسماة، "ز . خ" تبلغ من العمر 50 عاما، بسبب امتناعها عن إرضاع خروف صغير كان قد جلبه، ليقدم المتهم على ذبح زوجته وأم أولاده الستة، من الوريد إلى الوريد، باستعمال سكين مطبخ، أمام مرأى ابنته البكر التي دخلت في حالة بكاء هستيرية حيث كشف مصدر مقرب من عائلة الضحية أنّ المتهم، يعاني منذ مدة من اضطرابات نفسية وكان قد حاول قتل ابنته التي لاذت بالفرار، وبعد مثول المتهم أمام هيئة المحكمة صدر في حقه حكم الإعدام..